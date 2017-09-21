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Компания современного танца Кубы откроет в Москве международный фестиваль DanceInversion

Культура
21 сентября, 5:01 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

Последний раз Компания современного танца Кубы была на гастролях в России 32 года назад

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© Фото предоставлены пресс-службой Компании современного танца Кубы
© Фото предоставлены пресс-службой Компании современного танца Кубы
© Фото предоставлены пресс-службой Компании современного танца Кубы
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© Фото предоставлены пресс-службой Компании современного танца Кубы
© Фото предоставлены пресс-службой Компании современного танца Кубы
© Фото предоставлены пресс-службой Компании современного танца Кубы

ГАВАНА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Компания современного танца Кубы (Danza Contemporanea de Cuba) на следующей неделе откроет в Москве Международный фестиваль современного танца DanceInversion. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС в среду директор коллектива Мигель Иглесиас.

Последний раз Компания современного танца Кубы, пользующаяся признанием как на родине, так и за рубежом, была на гастролях в России 32 года назад.

"На фестиваль DanceInversion мы едем по приглашению Большого театра, который является его главным организатором. В Москву мы везем три совершенно разные по стилю постановки. Это авангардистская миниатюра "Кристалл" кубинского хореографа Хулио Сесара Иглесиаса, спектакль "Кубинское танго" британца Билли Кауи о любви между приехавшей на Кубу иностранкой и местным юношей, и произведение "Этнородина" кубинца Джорджа Сеспедеса - размышление о кубинской душе, о нашей национальной идентичности", - рассказал Иглесиас.

Компания современного танца Кубы выступит на сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) 25 и 26 сентября.

По словам директора труппы, открыть московский фестиваль - большая честь для его коллектива. "Мы выложимся на все 100% и надеемся, что публике наши спектакли придутся по вкусу, - отметил Иглесиас, возглавляющий коллектив на протяжении более 30 лет. - Мы хотели бы побывать и в других российских городах, но это как-нибудь в следующий раз".

Иглесиас рассказал, что первое выступление труппы в Москве совпадет с ее 58-м днем рождения. "Наша компания была основана Рамиро Геррой 25 сентября 1959 года, выделившись из состава балетной труппы Национального театра Кубы. До этого Герра танцевал в нью-йоркском ансамбле Марты Грэм", - напомнил директор коллектива.

После фестиваля DanceInversion танцовщики на две недели вернутся в Гавану, а затем отправятся на гастроли в США, где 13-14 октября выступят на  танцевальном фестивале Fall for Dance в нью-йоркском Сити-центре.

Компания современного танца Кубы стоит у истоков кубинского современного танца и известна иностранной публике. За почти 60 лет существования она подготовила свыше 300 спектаклей, выступила с гастролями более чем в 100 странах и заслужила одобрение балетных критиков. В этом году труппа с успехом совершила гастрольное турне по Великобритании.

Фестиваль DanceInversion

Международный фестиваль DanceInversion проводится в Москве с 1999 года. Он представляет как актуальные работы знаменитых хореографов, так и достижения молодых, но быстро набирающих популярность компаний.

В нынешнем смотре, помимо Компании современного танца Кубы, будут участвовать еще семь танцевальных коллективов из разных стран мира, в том числе Балет Монте-Карло, Национальный балет Марселя, Балет Цюриха, Танцевальная компания Дрездена-Франкфурта.

Для их выступлений предоставлены четыре столичные площадки: Большой театр (историческая и новая сцены), Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Московский музыкальный театр "Геликон-Опера" и Театр Наций.

Танцевальный марафон продлится более двух месяцев и завершится 3 декабря выступлением труппы Джессики Ланг из США.

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