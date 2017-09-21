Народная артистка РФ Ольга Остроумова отметит юбилей вместе со зрителями

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Народная артистка России Ольга Остроумова в четверг празднует юбилей, который она отметит вместе со зрителями: на сцене Театра имени Моссовета сыграет в "Римской комедии" по пьесе Леонида Зорина. А по окончании спектакля прямо на сцене состоится чествование актрисы, в котором примут участие и ее коллеги, и зрители, сообщили ТАСС в пресс-службе Театра имени Моссовета.

Остроумову любят, отметила собеседница агентства. Она - настоящая прима, блистательная актриса, при этом в ней нет никакой звездной заносчивости, напротив, к ней легко обратиться с просьбой, потому что она всегда поможет. Она теплый, искренний и очень естественный человек, отзываются о ней коллеги по Театру Моссовета, где она служит с 1984 года.

Но все же открыл Остроумову кинематограф. В 1968 году на экранах появилась красивая школьница, которая разбивает сердца одноклассникам в фильме "Доживем до понедельника". С тех пор режиссер картины Станислав Ростоцкий стал для Ольги Остроумовой "крестным отцом", которого она свято почитает и по сей день. У этого мастера она снималась и в другом культовом фильме - "А зори здесь тихие", где сыграла незабываемую Женьку Комелькову.

Потом она была Маней Поливановой в фильмах "Любовь земная" и "Судьба" у Евгения Матвеева, за что удостоилась Государственной премии СССР. Снималась у Эльдара Рязанова, Леонида Пчелкина, Владимира Хотиненко. Всего на счету Остроумовой более 50 художественных и телевизионных лент.

Известно, что ее решение стать артисткой в свое время ошеломило даже ее родителей, которые, однако, не стали отговаривать дочь. И девочка из Оренбургской области приехала в Москву, поступила в ГИТИС, потому что не знала других театральных вузов, и стала звездой.

Ее муж, сложный ироничный человек Валентин Гафт, называет свою жену главной удачей в жизни и подарком судьбы. Он говорит, что на склоне лет, наконец-то, ощутил счастье, которое длится уже 20 лет.