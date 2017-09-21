Театр Ермоловой поставил "Утиную охоту" к 80-летию Вампилова

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский драматический театр имени Ермоловой под руководством народного артиста РФ Олега Меньшикова представит в четверг первую премьеру нового, 92-го сезона - "Утиную охоту" по пьесе Александра Вампилова. Спектакль, посвященный 80-летию со дня рождения драматурга, поставил режиссер Евгений Марчелли. Главную роль Зилова исполнит Иван Янковский. Он - продолжатель актерской династии, его отец - Филипп Янковский, а дед - знаменитый артист Олег Янковский.

В среду состоялся пресс-прогон спектакля, после которого его создатели и участники дали блиц-интервью журналистам.

"Фантастическая загадка"

"Предложение поставить "Утиную охоту" поступило от худрука Ермоловского театра Олега Евгеньевича Меньшикова. И я сразу сказал: "Да", - сообщил режиссер Евгений Марчелли. "Я всю жизнь думаю про эту пьесу, но при этом у меня не было ощущения, что я знаю, как к ней подступиться", - продолжил он.

По словам режиссера, "Утиная охота" - это "фантастическая загадка". "Казалось бы, история простая - разгадать секрет, что такое Зилов? В чем суть этого явления - его проблема, ужас и красота?" - поделился Марчелли.

"Вампилов уточняет, что его герою Зилову около 30 лет. Исполнителю главной роли в нашем спектакле Ивану Янковскому - почти 27 лет, - отметил режиссер. - Это тот возраст, когда ты понимаешь, что стал мужчиной и за каждый свой поступок должен отвечать".

При этом Марчелли убежден, что "человек не меняется вообще, начиная с того героя, которого мы знаем по древнегреческой драматургии, и до наших дней". "Меняются обстоятельства, а человек - нет, он продолжает оставаться трагически несовершенным", - считает режиссер.

Он напомнил, что пьеса "Утиная охота" закончена автором в 1968 году. Спектакль Марчелли, по его словам, не привязан к определенному времени. "Все, о чем рассказано в пьесе, происходит внутри каждого из нас", - заявил режиссер.

"Все мы Зиловы"

Абсолютную солидарность с режиссером выразил исполнитель главной роли Иван Янковский. "Зилова я соотношу с самим собой, по сути играю самого себя. Мне тоже это знакомо, я также это чувствую", - подтвердил Янковский.

"Тема вечная, и все мы - Зиловы", - заявил актер.

Он пояснил, что спектакль "делали про живого человека, у которого есть жена, есть любовница, потом происходит новая любовь". "И так это все идет по кругу", - сказал Янковский, добавив, что играет "не конкретного человека, а образ мыслей".

Актер рассказал, что видел разные версии "Утиной охоты" - смотрел фильм с Олегом Далем в роли Зилова и спектакль с Константином Хабенским в этой роли. "Все это хорошо для вдохновения, - считает артист. - Они про одно говорили, я - про другое, у каждого своя тема".

"Когда поступило предложение от Олега Меньшикова и Евгения Марчелли, я думал всего пять минут и с радостью согласился, - сказал Янковский. - Великая драматургия, русская театральная школа <...> Очень хотелось себя попробовать. Я за те вещи, которые сложны, чтобы было неудобно, чтобы были вопросы, чтобы было страшно".

В других ролях заняты Даниил Могутов, Алексей Каничев, Ярослав Рось, Борис Дергун, Владимир Зайцев, Кристина Асмус, Дарья Мельникова, Анна Воркуева. Они, в свою очередь, говорили о "тотальном счастье", которое испытали в работе над спектаклем, и желали ему "долгой жизни".

Вампилов в Театре Ермоловой

Имя Александра Вампилова (1937-1972) - не случайное для Театра Ермоловой. В 70-е годы прошлого века на его сцене были поставлены пьесы "Старший сын" (1972), "Прошлым летом в Чулимске" (1973), "Стечение обстоятельств" (1977), "Утиная охота" (1979).

Эти спектакли стали событием не только для Театра Ермоловой, определив целое десятилетие творческой жизни коллектива, но также и для всей советской культуры, ведь многие произведения одного из лучших драматургов страны были поставлены здесь впервые. Одним из первых исполнителей роли Зилова в Москве стал народный артист СССР Владимир Андреев, в прошлом художественный руководитель, а ныне - почетный президент Ермоловского театра.