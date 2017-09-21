В Тбилиси проходит гражданская панихида по Зурабу Соткилаве

ТБИЛИСИ, 21 сентября. /ТАСС/. Гражданская панихида по прославленному тенору, народному артисту Грузии и СССР Зурабу Соткилаве началась в четверг в тбилисской квартире певца. Об этом сообщило Общественное телевидение Грузии. Утром гроб с телом покойного был доставлен самолетом из Москвы.

Панихида продлится два дня. 23 октября в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Захария Палиашвили состоится церемония прощания с выдающимся певцом. Позднее в тот же день он будет похоронен на Сабурталинском кладбище грузинской столицы.

Соткилава скончался 18 сентября в Москве в возрасте 80 лет.