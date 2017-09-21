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Власти Орловской области учредили медаль к 200-летию Ивана Тургенева

Культура
21 сентября, 13:06 UTC+3 ТАСС

Награду будут присуждать за вклад в изучение и популяризацию творческого наследия писателя

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ТАСС, 21 сентября. Губернатор Орловской области Вадим Потомский подписал указ об учреждении памятной медали "200-летие И. С. Тургенева". Награду будут присуждать за вклад в изучение и популяризацию творческого наследия писателя, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Согласно указу губернатора, учреждена памятная медали "200-летие И. С. Тургенева". К награждению будут представляться как граждане России, так и иностранные подданные, а также трудовые коллективы организаций, внесшие большой вклад в изучение и популяризацию творческого наследия Ивана Тургенева", - отметили в правительстве.

Памятная медаль выполнена в форме круглого медальона диаметром 32 мм, подвешенного на колодке. На лицевой стороне изображен портрет И. С. Тургенева. На оборотной - фрагмент сквера "Дворянское гнездо" в виде беседки из колоннад.

"Награждение памятной медалью также будет производиться в соответствии с указом губернатора. Основные мероприятия по празднованию 200-летия И. С. Тургенева в Орловской области запланированы на ноябрь 2018 года. Федеральный центр на организацию празднования юбилея писателя выделил региону более 196 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

В Орловской области находится государственный музей- заповедник Тургенева "Спасское-Лутовиново" - единственный в России мемориальный музей писателя. В родовом имении во Мценском районе прошло детство и более зрелые годы Тургенева, были написаны произведения "Дворянское гнездо", "Накануне", "Отцы и дети", "Рудин", "Новь".

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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Потомский, Вадим Владимирович
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