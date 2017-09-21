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На показах "Матильды" в Новосибирске ожидается аншлаг

Культура
21 сентября, 13:40 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, сентября. /ТАСС

Билеты на фильм в двух из трех кинозалов были распроданы за сутки

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НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Билеты на предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда" в двух из трех кинозалов в Новосибирске распроданы за сутки, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь сети кинотеатров "Люксор" Хельга Пирогова. Показ состоится вечером в пятницу, 22 сентября.

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"Один зал у нас полностью раскупили уже вчера, второй зал также почти занят, остались только места на первом ряду. Пока мы с вами разговариваем, у нас купили еще пять билетов, и места заканчиваются. Как только мы поймем, что спрос на "Матильду" не снизился, мы откроем продажи и на третий сеанс", - сказала Пирогова.

По ее словам, на вечер четверга было продано более 360 билетов. "Честно говоря, когда мы объявили о предпремьерном показе, мы даже не ожидали, что у нас будет такой ажиотажный спрос", - добавила она.

В среду самые дешевые билеты на "Матильду" в Новосибирске можно было купить по 350 руб., в четверг их стоимость выросла до 450 руб.

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Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович
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