На показах "Матильды" в Новосибирске ожидается аншлаг

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Билеты на предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда" в двух из трех кинозалов в Новосибирске распроданы за сутки, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь сети кинотеатров "Люксор" Хельга Пирогова. Показ состоится вечером в пятницу, 22 сентября.

"Один зал у нас полностью раскупили уже вчера, второй зал также почти занят, остались только места на первом ряду. Пока мы с вами разговариваем, у нас купили еще пять билетов, и места заканчиваются. Как только мы поймем, что спрос на "Матильду" не снизился, мы откроем продажи и на третий сеанс", - сказала Пирогова.

По ее словам, на вечер четверга было продано более 360 билетов. "Честно говоря, когда мы объявили о предпремьерном показе, мы даже не ожидали, что у нас будет такой ажиотажный спрос", - добавила она.

В среду самые дешевые билеты на "Матильду" в Новосибирске можно было купить по 350 руб., в четверг их стоимость выросла до 450 руб.