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Большой фестиваль мультфильмов начнется в Москве 27 октября

Культура
21 сентября, 14:22 дата обновления: 21 сентября, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Всего на мероприятии на 20 площадках покажут 400 мультфильмов со всего мира

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© Пресс-центр "Большого фестиваля мультфильмов"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Большой фестиваль мультфильмов (БФМ) пройдет на 20 площадках Москвы с 27 октября по 6 ноября. Об этом в четверг сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Любителям анимационного кино покажут 400 мультфильмов со всего мира. Основными площадками фестиваля станут сеть кинотеатров "Московское кино", Центр документального кино, кинотеатры "Каро 11 Октябрь" и "Пионер", Культурный центр ЗИЛ", - говорится в сообщении. Также бесплатные показы можно посетить в культурных центрах, библиотеках, парках и даже в почтовых отделениях. Откроется фестиваль в "Октябре", а церемония закрытия пройдет 7 ноября в кинотеатре "Космос", где состоится вручение призов по итогам зрительского голосования.

Гости фестиваля смогут посетить многочисленные мастер- классы и встречи с известными режиссерами и художниками- мультипликаторами, в том числе Юрием Норштейном.

На территории более 2500 квадратных метров откроется развлекательно-образовательная площадка "Фабрика мультфильмов", на которой будут проходить 30 анимационных мастер-классов. Посетителей познакомят с рисованной, кукольной, пластилиновой и песочной анимацией. Всем желающим расскажут об основах рисования звуком и познакомят с разными способами создания анимационных лент. Также можно будет посетить профессиональные интенсивы с известными мультипликаторами и больше узнать о современных творческих профессиях, связанных с анимационными фильмами.

В рамках специальной уик-энд-программы зрителям покажут лучшие фестивальные мультфильмы для детей и взрослых. Программа одновременно пройдет 4 и 5 ноября в Екатеринбурге, Казани, Калининграде и Санкт-Петербурге.

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