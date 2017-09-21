Украинская певица победила на фестивале "Индюшата" в Москве

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Певица из украинской Одессы Юлия Тимонина получила гран-при фестиваля независимой музыки "Индюшата-2017" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра.
"Впервые за последние несколько лет оргкомитет фестиваля "Индюшата" единогласно выбрал имя победителя - без традиционных драк, ссор и обид", - признался организатор фестиваля, продюсер Александр Кушнир.
По его словам, Тимонину отличает то, что "ее тексты - это нечто новое в рок-н-ролльной поэзии". "Они заставляют покрываться мурашками, в них и пронзительность, и "энергичная скромность", - отметил продюсер.
Финальные прослушивания фестиваля прошли 18 и 19 сентября в столичном клубе "16 Тонн", после чего жюри, в которое вошли критики и музыкальные менеджеры, провело голосование. "В этом году старейший смотр независимых групп вновь удивил обширным географическим охватом: по результатам отборов в финал попали группы из Владивостока, Казани, Рязани, Элисты, Минска, Одессы, Еревана и других городов", - отметили в оргкомитете.
Награда "Индюшат" за "Лучшее шоу" досталась блюзменам Mojo Shuffle из Казани, "Приз зрительских симпатий" - альтернативным поп-рокерам СвобоDA из Владивостока. "Лучшим арт-концептом" стали фанк-рокеры ACEROCKET из города Изумрудный Тверской области, а "Лучшую песню" представили вокалистки Somerset из Элисты (композиция "Китти"). Армянскую инди-группу Deep Image жюри отметило в номинации "За покорение космоса". Финалисты получат специальные призы фестиваля, в том числе возможность записи альбомов, сертификаты на обучение вокалу или игре на музыкальных инструментах, гостевые эфиры на радиостанциях-партнерах смотра.
Фестиваль-смотр независимых групп и исполнителей "Индюшата" ведет свою историю с 1990 года. В разное время на "Индюшатах" дебютировали такие артисты, как Женя Любич, "Обе Две", Гуша Катушкин, Kira Lao, Jack Wood, Cardio Beat, Asea Sool и другие.