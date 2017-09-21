Московский симфонический оркестр отметит 75-летие концертами в России и США

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) откроет юбилейный, 75-й концертный сезон 25 сентября. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщил художественный руководитель и главный дирижер оркестра Павел Коган.

"Открываем сезон 25 сентября. Это день не простой, это день рождения великого Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В этот вечер будут исполнены два его разнополярных великих произведения - "Вторая симфония" 1927 года, написанная в честь 10-летия Октябрьской революции, и "Четвертая симфония", которую Шостакович написал в 1934-1936 годах, но из-за политической обстановки она была представлена только в 1962", - сказал Коган. В концерте примет участие Госхор им. А. В. Свешникова.

Руководитель МГАСО отметил, что наряду с многочисленными абонементными программами в юбилейном сезоне запланированы гастроли в США. "Раз в три года оркестр совершает турне по Соединенным Штатам Америки. И 1 ноября мы уже должны вылететь в Калифорнию и там начать гастроли", - рассказал Коган.

Непосредственно день рождения коллектива - 13 апреля - МГАСО отпразднует большим гала-концертом в Большом зале Московской консерватории. В программу торжественного вечера войдут произведения Брамса, Прокофьева и Скрябина.

Московский государственный академический симфонический оркестр был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Коллектив в разные годы возглавляли выдающиеся музыканты: Лев Штейнберг, Николай Аносов, Лео Гинзбург, Михаил Тэриан, Вероника Дударова. В 1989 году должность художественного руководителя и главного дирижера занял маэстро Павел Коган, реформировав репертуар оркестра и обогатив его европейскими и американскими шедеврами. На сегодняшний день в коллективе 107 музыкантов.