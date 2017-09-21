Создатель "Масяни" покажет в Москве стендап-шоу о петербуржцах

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Создатель мультфильма "Масяня", сценарист Олег Куваев представит стендап-шоу "Чисто питерские заморочки" 29 сентября в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе организатора вечера.
"Главное в жизни - это отношение. Правильное отношение к творящемуся вокруг безобразию - основа приятного самочувствия и счастливого пребывания на поверхности нашего шарика. Питерский чугунный гость, то бишь ваш покорный слуга, в своем выступлении в жанре стендап-телеги будет "нести пургу" про все что знает - про Питер, про Израиль, про анимацию и про все на свете", - рассказал о своем проекте Куваев.
Организаторы шоу отметили, что в новом формате "многогранная личность Олега гораздо шире придуманной им мультгероини".
Стендап Куваева уже оценили жители Санкт-Петербурга. Для дебютного шоу в столице он готовит специальную программу.
Олег Куваев - мультипликатор и режиссер. Занимался живописью, скульптурой и компьютерной графикой. Широкая известность пришла к нему после за пуска в 2001 году короткого мультсериала про карикатурно изображенного большеголового человечка по имени Масяня. Благодаря оригинальной подаче, хулиганскому стилю и жизненному оптимизму ролики стали очень популярны в сети и даже попали в телеэфир.