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Создатель "Масяни" покажет в Москве стендап-шоу о петербуржцах

Культура
21 сентября, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

В шоу "Чисто питерские заморочки" Олег Куваев расскажет про Санкт-Петербург, Израиль, анимацию и "все на свете"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Создатель мультфильма "Масяня", сценарист Олег Куваев представит стендап-шоу "Чисто питерские заморочки" 29 сентября в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе организатора вечера.

"Главное в жизни - это отношение. Правильное отношение к творящемуся вокруг безобразию - основа приятного самочувствия и счастливого пребывания на поверхности нашего шарика. Питерский чугунный гость, то бишь ваш покорный слуга, в своем выступлении в жанре стендап-телеги будет "нести пургу" про все что знает - про Питер, про Израиль, про анимацию и про все на свете", - рассказал о своем проекте Куваев.

Организаторы шоу отметили, что в новом формате "многогранная личность Олега гораздо шире придуманной им мультгероини".

Стендап Куваева уже оценили жители Санкт-Петербурга. Для дебютного шоу в столице он готовит специальную программу.

Олег Куваев - мультипликатор и режиссер. Занимался живописью, скульптурой и компьютерной графикой. Широкая известность пришла к нему после за пуска в 2001 году короткого мультсериала про карикатурно изображенного большеголового человечка по имени Масяня. Благодаря оригинальной подаче, хулиганскому стилю и жизненному оптимизму ролики стали очень популярны в сети и даже попали в телеэфир.

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