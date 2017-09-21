Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" выдвинут от России на "Оскар"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Фильм режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" выдвинут от России на соискание престижной американской премии "Оскар". Об этом ТАСС в четверг заявил источник в Российском оскаровском комитете, специальное заседание которого состоялось в Доме кино Союза кинематографистов.
"Нелюбовь" вышла в российский прокат 1 июня. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев и другие. Авторы сценария Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор - Михаил Кричман. Лента рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод.
Картина стала совместным производством России, Франции, Германии и Бельгии. Картина имеет прокатный рейтинг 18+ из-за присутствующей в ней ненормативной лексики. Кинолента уже получила множество российских и зарубежных наград, самой значимой из которых является приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.
В 2015 году фильм Звягинцева "Левиафан" был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают страны-участницы. Затем из них отбирают фильмы-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994).
Следующая церемония вручения премий пройдет 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе.