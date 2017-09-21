Учитель: Российский оскаровский комитет справедливо выбрал "Нелюбовь"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Выбор Российского оскаровского комитета, который выдвинул от России на американскую кинопремию фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", был справедливым и правильным.
Такое мнение выразил в беседе с ТАСС режиссер Алексей Учитель.
Учитель также входит в Российский оскаровский комитет, кроме того, его фильм "Матильда" также рассматривали в качестве претендента.
"Комитет сделал очень хороший выбор, справедливый, правильный, - сказал режиссер. - Было несколько достойных картин, но "Нелюбовь", безусловно, заслуживает того, чтобы претендовать на "Оскар". Я очень рад, что это случилось".
То, что "Матильда" не пройдет, было очевидно, - продолжил режиссер. - Мне не обидно, я считаю, что выбор "Нелюбви" - справедливый. Мы все-таки только стартуем, а этот фильм - с прокатной историей, там есть, чем гордиться. Все правильно".
В то же время Учитель отметил, что комитет нуждается в реформировании. "Я думаю, что оскаровскому комитету нужно выработать более ясные и четкие правила - как формировать шорт-лист, как голосовать - тайно или не тайно". "Организация самого процесса нуждается в реформации, - продолжил режиссер. - Это сегодня признали все. Для следующего голосования необходимо провести реформы, которые позволят четко и ясно понимать, как выдвигается фильм от России".