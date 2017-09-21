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Фильм "Нелюбовь" при отборе на "Оскар" получил подавляющее большинство голосов

Культура
21 сентября, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Продюсер ленты Александр Роднянский сообщил, что члены комитета при голосовании руководствовались идеей "найти картину, способную конкурировать"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева получил подавляющее большинство голосов членов Российского оскаровского комитета, который в четверг выдвинул картину на соискание престижной премии. Об этом сообщил ТАСС продюсер ленты Александр Роднянский, отвечая на вопрос, были ли споры во время голосования.

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"Да, споры были конечно, - сказал он. - Все равно получили подавляющее большинство".

По его словам, члены комитета голосовали исходя из целей, которые он ставит перед собой, а именно - "найти картину, способную конкурировать".

"Мы благодарны нашим коллегам за оказанное доверие и постараемся их не подвести. У "Нелюбви" есть все шансы побороться за попадание в шорт-лист премии в категории "Лучший фильм на иностранном языке", - добавил Роднянский.

Продюсер принял участие в заседании Российского оскаровского комитета, которое состоялось в четверг под председательством режиссера Владимира Меньшова. В нем принимали участие режиссеры Владимир Котт, Алексей Учитель, продюсер Сергей Сельянов и другие.

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Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают страны-участницы. Затем из них отбирают фильмы-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории, премию получили "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994).

Следующая церемония вручения премий пройдет 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе.

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