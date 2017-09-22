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Международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош" стартует в Москве

Культура
22 сентября, 4:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Отмечается, что фестиваль станет уже одиннадцатым по счету и будет проводиться под знаком "французского сезона"

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош" пройдет в Москве с 22 сентября по 1 октября, он станет уже одиннадцатым по счету и будет проведен под знаком "французского сезона". Об этом сообщила ТАСС арт-директор фестиваля Марина Райкина.

Она напомнила, что участниками самого первого "Гавроша", родившегося 11 лет назад на подмостках российской столицы, были исключительно французские театры. "Фестиваль имел "французский акцент", потому и назван был именем отважного мальчугана с парижских баррикад", - пояснила Райкина.

Потом смотр неоднократно менял язык, приглашая участников из разных стран. На этот раз фестиваль с интернациональным характером возвращается к истокам, вновь собирая в своей программе сценические коллективы из Франции, в числе которых театры из Парижа, Страсбурга, Лилля, Граса, Тулузы, Лиона. Они покажут в Москве свои лучшие спектакли для детей и всей семьи.

Так, откроется "Гаврош-2017" спектаклем "Алиса и другие чудеса" Театра де ля Виль. Затем будет показан музыкальный спектакль "Романс" компании "Суп". В афише также значатся кукольные, цирковые и хореографические постановки.

Всего за 10 фестивальных дней будет дано более 40 представлений для детей и подростков от 1,5 до 16 лет. Спектакли пройдут на разных площадках Москвы - в "Театриуме на Серпуховке", "Современнике", Театре им. Моссовета, Театре им. Евгения Вахтангова, "Школе драматического искусства".

Фестиваль организован популярным московским театром "Театриум на Серпуховке" совместно с Французским институтом при Посольстве Франции в России и проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РФ.

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