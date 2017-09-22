Источник: состояние режиссера Мережко оценивается как средней тяжести

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние режиссера и сценариста Виктора Мережко, который в четверг был госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве, как средней степени тяжести, сообщил ТАСС в пятницу источник в медицинских кругах столицы.
"Он госпитализирован в Боткинскую больницу, состояние оценивается как средней тяжести", - сказал собеседник агентства.
Мережко родился 28 июля 1937 года. Всего по сценариям Мережко снято более 50 фильмов и сериалов. Одним из последних фильмов, вышедших по его сценарию (совместно с Екатериной Андерсон) стал мини-сериал "Одиночество" режиссера Виталия Бабенко (2016). Авторству Мережко принадлежат и более 15 пьес.
Режиссер также является членом правления Союза кинематографистов России, членом Союза писателей России.