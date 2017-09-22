Урин: премьера балета "Нуреев" состоится в Большом театре 9 и 10 декабря

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Премьера балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова и хореографии Юрия Посохова состоится в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ) 9 и 10 декабря. Об этом ТАСС сообщил в пятницу генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"Решение о премьере балета "Нуреев", которая состоится на исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря, принято после встречи с режиссером Кириллом Серебренниковым (Серебренников находится под домашним арестом по обвинению в организации мошенничества - прим. ТАСС). Кирилл Серебренников дал согласие театру на выпуск премьеры в обозначенные сроки", - сказал Урин.

Ранее гендиректор ГАБТ сообщал ТАСС, что в начале сентября обратился в Следственный комитет с просьбой о встрече с Серебренниковым.

Решение Серебренникова

"Я получил разрешение от следователя, ведущего дело Кирилла Серебренникова, и встречался с Кириллом Семеновичем, с которым мы обсудили возможность выпуска спектакля "Нуреев", - рассказал Урин. - Кирилл Семенович понимает, что идет следствие, он находится под домашним арестом, и в те сроки, которые мы обсуждали по выпуску премьеры "Нуреева", в декабре, его присутствие, вероятнее всего, нереально".

"Поэтому я задал вопрос по поводу того, как отнесется Кирилл Семенович к тому, если мы примем решение и будем выпускать спектакль без него, - продолжил Урин. - К тому же хочу отметить важную составляющую - по линии Кирилла Серебренникова большая часть работы сделана и зафиксирована. Театру на сегодняшний день гораздо важнее завершить работу по хореографической части".

По словам гендиректора ГАБТ, есть договоренность о том, что в середине ноября в Москву приедет хореограф Юрий Посохов, который проведет репетиции балета "Нуреев" и завершит работу над спектаклем.

"Кирилл Серебренников дал согласие театру на то, что, если до этого времени ситуация с его задержанием не разрешится, спектакль "Нуреев" может быть доведен до премьеры хореографом Юрием Посоховым", - сообщил глава ГАБТ. Он также уведомил о том, что если руководству театра или Юрию Посохову потребуется консультация Серебренникова по ходу выпуска спектакля, то можно будет вновь обратиться к следователю и получить разрешение на встречу с режиссером, договоренность об этом достигнута.

"Если же ситуация разрешится и Кирилл Серебренников будет отпущен из-под домашнего ареста, то мы будем рады, если он сам подготовит к выпуску "Нуреева", премьера которого официально объявлена на 9 и 10 декабря", - заключил генеральный директор ГАБТ.

Над созданием балета "Нуреев" в прошлом сезоне, помимо Серебренникова и Посохова, работал композитор Илья Демуцкий. Премьера была запланирована на 11 июля, она должна была пройти на исторической сцене Большого театра. Однако, согласно решению руководства ГАБТ, она была перенесена на более поздний срок. Решение объяснили тем, что спектакль был еще не готов.

В августе Серебренникова задержали по обвинению в организации мошенничества. Он находится под домашним арестом до 19 октября.