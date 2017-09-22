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Представители северных народов Красноярского края снимут фильмы о жизни аборигенов

Культура
22 сентября, 10:50 UTC+3 НОРИЛЬСК НОРИЛЬСК 22, сентября. /ТАСС

Картины будут созданы в рамках конкурса аудиовизуального творчества, который пройдет в декабре в Дудинке

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НОРИЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Конкурс документального кино, на котором снимут фильмы о жизни коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Красноярского края, пройдет в декабре в Дудинке. Об этом в пятницу рассказала ТАСС директор Таймырского дома народного творчества Любовь Попова.

"Север Красноярского края в объективе аборигена - это будет конкурс аудиовизуального творчества среди тундрового населения Таймыра и севера края. Они снимут фильмы о себе, о своей жизни. По опыту знаем, что в таком кино могут быть неизвестные моменты из их быта, о которых даже не спрашивают (исследователи - прим. ТАСС). Конкурс пройдет в декабре", - сказала Попова.

На территории Красноярского края проживают представители восьми коренных малочисленных народов Севера: долганы, кето, нганасаны, ненцы, селькупы, чулымцы, эвенки и энцы. Их общая численность - более 30 тыс. человек. Многие из народов утратили кочевой образ жизни, забываются национальные языки и традиции.

Таймырский дом народного творчества - одно из старейших учреждений культуры Таймыра. Он был открыт 30 апреля 1963 года. Его деятельность направлена на обеспечение условий для сохранения и развития самобытной национальной культуры коренных малочисленных народов Таймыра.

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