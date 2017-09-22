Археологи помогут воссоздать дом семьи композитора Рахманинова в усадьбе под Новгородом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Археологи помогут воссоздать дом семьи композитора Сергея Рахманинова в родовой усадьбе "Онег" под Великом Новгородом. Раскопки начнутся на следующей неделе, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Новгородской области.

"Работы начнутся уже на следующей неделе. Их проведут специалисты археологического отряда Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) в пределах фундамента главного усадебного дома", - процитировали в пресс-службе начальника управления государственной охраны культурного наследия Новгородской области Алексея Курочкина.

По его словам, результатом исследований станут данные о размерах и планировочной структуре дома, в котором провел свое детство русский композитор Сергей Рахманинов. Они лягут в основу разработки проекта воссоздания дома для будущего музея-усадьбы "Онег", пояснил он.

В этом году на территории усадьбы ученые провели георадарные исследования для выявления точного местоположения исторических усадебных построек, пробурили разведочные шурфы. Архитектуры и археологи выяснили конструкцию дома управляющего и элементов благоустройства усадьбы - хозяйственного двора и главной аллеи. Также была собрана коллекция находок из 205 артефактов, 61 из которых передадут в музейный фонд, добавили в управлении.

В усадьбе "Онег" композитор провел первые семь лет своей жизни. В XIX веке оно принадлежало матери Рахманинова, здесь находились господский дом, кухня, людские помещения, скотный двор, дом управляющего, купальня на берегу Волхова. Имелись пруды, фруктовые сады и парк с липовой аллеей.

До наших дней на территории имения сохранился сильно заросший усадебный парк, где прослеживаются отдельные элементы аллей, дорог, прудов. В 2016 году в парке прошли работы по расчистке и разминированию от боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

О проекте "Онег"

Проект "Создание музейно-туристского комплекса "Онег" включает в себя воссоздание дома семьи Рахманиновых с экспозицией, связанной с жизнью и творчеством композитора, создание парково-рекреационной зоны, строительство международного Рахманиновского культурного центра с концертным залом, а также инфраструктуры для обслуживания туристов и другое.

Идею строительства в Онеге международного Рахманиновского центра с воссозданием дома семьи музыканта и большим концертным залом поддержал глава государства. Содействовать реализации проекта будет вице-премьер Ольга Голодец и Минкультуры РФ, ранее сообщал ТАСС. Создание мемориального комплекса может обойтись в 120-150 млн рублей.

Сергей Рахманинов (1873-1943) - всемирно известный русский пианист, дирижер и композитор.