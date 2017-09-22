Картина о побеге из концлагеря "Собибор" стала режиссерским дебютом Константина Хабенского

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Режиссером фильма о единственном успешном побеге из концлагера в период Великой Отечественной войны "Собибор" является Константин Хабенский. Для актера картина стала режиссерским дебютом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фильма "Собибор".

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"Долгое время имя режиссера картины о единственно успешном побеге из концлагеря во время Второй Мировой войны держалось в секрете. Оказалось, что режиссером ленты выступил один из самых любимых и уважаемых актеров современного российского кино Константин Хабенский", - говорится в сообщении.

Кроме того, Хабенский исполнил главную роль - роль лейтенанта Советской армии Александра Печерского, которому удалось за три недели в плену спланировать интернациональное восстание заключенных из стран Западной Европы и Польши.

По словам Хабенского, "Собибор" - это не развлекательная история, а "жесткое и эмоциональное кино". "Но как и в жизни самые тяжелые моменты перемежаются с менее волнующими и напряженными, поэтому в картине есть сцены, которые заставят даже улыбнуться. Ряд эпизодов покажут, что в каких бы условиях и обстоятельствах не находился человек, если он продолжает шутить, он силен духом", - цитирует пресс-служба слова Хабенского.

При этом осенью прошлого года, когда стартовали съемки киноленты, в качестве приглашенного режиссера указывался Андрей Малюков ("Мы из будущего", "Матч", "Грозовые ворота", "Диверсант").

Сам Хабенский пояснил журналистам, что предложение стать режиссером картины ему поступило в период переговоров о возможности сыграть в ней главную роль. "Мне понравилось, что эта тема у нас не так широко раскрыта, и тема, над которой можно пофантазировать. И когда я спросил, кто режиссер, мне сказали, что мы пока в поиске режиссера, я пошутил: "Так давайте я вам сниму". Пошутил и ушел, а потом начались переговоры", - рассказал Хабенский. Актер добавил, что поскольку осознавал, что режиссуре надо обучаться, для поддержки был приглашен Малюков, который снял уже не одну военную картину.

О картине

Идея проекта возникла у министра культуры РФ Владимира Мединского, ее поддержали продюсеры Эльмира Айнулова и Наталия Дорошкевич ("Герой").

Сценарий к киноленте написал Александр Адабашьян ("Неоконченная пьеса для механического пианино", "Пять вечеров", "Солнечный удар"). В основу фильма положена книга Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие".

Согласно сюжету, лейтенанту советской армии Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, всего за три недели удалось вместе с группой советских военнопленных спланировать и осуществить восстание заключенных из разных европейских стран.

В работе над фильмом принимали участие актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши, а сама лента снята на 5 языках: на русском, польском, немецком, нидерландском и идише. В прокат картину планируют выпустить 26 апреля 2018 года, накануне очередной годовщины Великой победы.