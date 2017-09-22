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Мединский вручил государственные награды российским деятелям культуры

Культура
22 сентября, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Церемония награждения состоялась в Атриуме Большого театра

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский в пятницу вручил государственные и ведомственные награды российским режиссерам, актерам и другим деятелям культуры.

"Посещаемость музеев за эти годы увеличилась почти на 50%, доходы музеев увеличились на 125%, - напомнил Мединский, обращаясь к собравшимся гостям. - Также на 35% увеличился рост посещаемости театров, открываются новые инновационные культурные центры. Около 600 театров открываются в малых городах. Все эти цифры - свидетельство эффективности и яркости вашего труда".

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден генеральный директор Благотворительного фонда "Русский силуэт" Александр Митрошенков.

Музыкант Григорий Лепс и президент фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награждены художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня" Надежда Бабкина и художественный руководитель Российского государственного академического молодежного театра Алексей Бородин. Орден Александра Невского вручен актеру Сергею Никоненко, генеральный директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин удостоен ордена Почета, этой же высокой наградой отмечена кинорежиссер Алла Сурикова. Артистка Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Лидия Вележева награждена орденом Дружбы.

Церемония награждения состоялась в Атриуме Большого театра.

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Персоны
Сурикова, Алла Ильинична Никоненко, Сергей Петрович Мединский, Владимир Ростиславович
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