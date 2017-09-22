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Члены Российского оскаровского комитета обсудят реформу этой структуры в декабре

Культура
22 сентября, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

На повестке дня будут вопросы о четких критериях отбора фильмов и том, как за них голосовать - тайно или открыто

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Члены Российского оскаровского комитета в декабре соберутся, чтобы определить четкие принципы отбора фильмов, которые отправляются от России на премию "Оскар". Об этом ТАСС в пятницу сообщил член комитета, режиссер и продюсер Федор Попов.

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Накануне в Доме кино в Москве эксперты выдвинули на "Оскар" от России картину Андрея Звягинцева "Нелюбовь", ранее уже завоевавшую приз жюри на Каннском фестивале. Судьи также рассматривали в числе претендентов фильмы "Матильда" Алексея Учителя, "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта. После заседания комитета его член, режиссер Алексей Учитель заявил ТАСС, что структура нуждается в реформировании. По его словам, "нужно выработать более ясные и четкие правила - как формировать шорт-лист, как голосовать - тайно или не тайно".

"Мы соберемся для обсуждения правил в декабре", - заявил ТАСС Попов, продюсер фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов".

По его мнению, к принципам работы комитета есть много вопросов. "Надо все упорядочить. Надо какую-то систему соблюдать и рушить все остальное. Необходимо упорядочивание состава оргкомитета, правильный ввод новых членов",- сказал Попов, который подчеркнул, что необходим "вывод членов, которые по тем или иным причинам не голосуют, не смотрят, не участвуют".

Другой член комитета, продюсер фильма "Аритмия" Сергей Сельянов не стал комментировать итоговое решение комитета, но признал, что перемены в его работе нужны.

Предложения по критериям

По словам Попова, накануне эксперты выдвинули предложение, чтобы комитет собирался не единожды, а два раза, знакомился с полным списком картин, а также самостоятельно формировал короткий список. По его мнению, сейчас этот список формируется субъективно. Продюсер рассказал, что шорт-лист фильмов-претендентов готовился в августе, но в итоговый вариант не попала продюсируемая им картина и фильм "Матильда". Однако, несмотря на то, что фильмов не было на бумаге, именно они обсуждались на комитете, кроме того, не была соблюдена тайна голосования.

"Они выбирают лучший фильм в прокате на иностранном языке, это совсем не блокбастер, это часто бывает картина из третьего мира, где поднимаются какие-то проблемы, часто бывает авторский фильм с большим количеством проблем", - добавил он. "В этом смысле "Нелюбовь" имеет больше шансов, но, простите за нескромность, и наша картина имела прилично шансов", - сказал Попов.

Он выразил надежду, что участники комитета смогут выработать единые правила.

"Должно быть три главных критерия. Первый - художественное качество картины, второй - фестивальная судьба фильма и третий - прогноз тех шансов, которые данная картина имеет в США", - заключил собеседник ТАСС.

Российские фильмы трижды становились лауреатами премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм": "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). Следующая церемония вручения премий пройдет 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе.

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Премия "Оскар" Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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