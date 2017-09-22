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Солист ГАБТа Лантратов заявил, что будет готовиться к "Нурееву" с большим воодушевлением

Культура
22 сентября, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Артист отметил, что работа над "Нуреевым" была неординарной как для театра, так и для него лично

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Владислав Лантратов

Владислав Лантратов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Солист балета Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), исполнитель партии Нуреева в одноименном спектакле Кирилла Серебренникова Владислав Лантратов сообщил, что несмотря на плотный осенний график, подготовка к декабрьской премьере "Нуреева" будет вестись с большим воодушевлением.

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"Для нас подготовка к декабрьской премьере будет напряженной, потому что в ноябре театр уже выпускает две премьеры - "Ромео и Джульетту" в постановке Алексея Ратманского и "Забытую землю" Иржи Килиана, но, повторюсь, мы будем готовиться к "Нурееву" с большим воодушевлением", - сказал Лантратов в интервью ТАСС.

Он отметил, что работа над "Нуреевым" была неординарной как для самого театра с точки зрения режиссуры, декораций, количества участников, так и для него лично "по уровню драматического погружения в образ главного героя". "В каком-то смысле это была работа на преодоление. Но, как мне кажется, тем дороже для всех нас этот спектакль, он уже проник в наши сердца", - сказал артист.

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Лантратов подчеркнул, что очень рад решению руководства театра о премьерном показе в декабре, так как для Кирилла Серебренникова очень важно, что его спектакль увидит зритель. "Конечно, мы были бы счастливы готовить спектакль к выпуску вместе с Кириллом, но обстоятельства, к сожалению, пока складываются не в пользу этого. Но уверен, что тот опыт, который мы как артисты, как труппа Большого театра, получили за эти месяцы, только придаст нам сил и эмоций для реализации творческих замыслов Кирилла", - отметил солист.

Ранее генеральный директор ГАБТа Владимир Урин сообщил ТАСС, что премьера балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова и хореографии Юрия Посохова состоится 9 и 10 декабря. По словам Урина, решение о премьере принято после встречи с Серебренниковым, который в настоящий момент находится под домашним арестом по обвинению в организации мошенничества.

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Дело Кирилла Серебренникова
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Урин, Владимир Георгиевич Серебренников, Кирилл Семенович
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