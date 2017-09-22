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Учитель пригласил принца Майкла Кентского на показ "Матильды" в Британии

Культура
22 сентября, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Режиссер отметил, что ему интересно, какую оценку дадут фильму члены британской королевской династии

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Алексей Учитель

Алексей Учитель

© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель направил приглашение принцу Майклу Кентскому и членам королевской семьи на премьерный показ фильма "Матильда", который состоится в ноябре в рамках фестиваля "Неделя российского кино" в Великобритании, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Мы направили приглашение посетить премьеру фильма "Матильда" принцу Майклу Кентскому и другим членам королевской семьи Великобритании и надеемся, что они его примут. Исхожу из того, что связи между монаршими домами наших стран имеют многовековую, очень непростую, но очень наполненную событиями и эмоциями историю", - приводят организаторы слова режиссера.

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По словам Учителя, ему интересно, какую оценку дадут его фильму члены британской королевской династии. "Поскольку император Николай II был кузеном Короля Великобритании Георга V, и они были похожи как близнецы, было бы бесконечно интересно узнать мнение членов королевской семьи о моей интерпретации событий из жизни последнего российского монарха. Для меня большая честь, если этот просмотр состоится при участии членов королевской семьи", - отметил он.

Неделя российского кино пройдет в Великобритании в период с 19 по 26 ноября 2017 года. Кинопоказы, встречи и мероприятия фестивальной программы будут проходить на 16 площадках. Всего посетители фестиваля увидят более пятидесяти лучших российских фильмов, в том числе фильмы "Матильда", "Притяжение", "Время первых" и другие.

Мероприятию будет посвящена и пресс-конференция в ТАСС, которая пройдет 25 сентября. Режиссеры Алексей Учитель и Сергей Мирошниченко, исполнительный директор университета "Синергия", сопродюсер Недели российского кино Вадим Лобов и другие спикеры расскажут журналистам о программе фестиваля, городах-участниках и мировых кинопремьерах.

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