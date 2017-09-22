Лучшие спектакли Биеннале театрального искусства получат гранты от Минкультуры

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Проекты, выделенные жюри в рамках Биеннале театрального искусства, которая пройдет в Москве с 26 сентября по 10 ноября, получат гранты от Министерства культуры. Об этом сообщил в пятницу заместитель главы Минкультуры Александр Журавский на пресс-конференции в ТАСС.
"Биеннале театрального искусства - это возможность увидеть живой процесс развития современной молодой режиссуры, привезти провинциальных режиссеров и их спектакли, и жюри необходимо для того, чтобы поделиться своим опытом с младшими коллегами по цеху - с одной стороны. С другой стороны, выбрать три, четыре, пять работ, которые будут поддержаны грантами Министерства культуры и партнерами нашего проекта", - сказал Журавский.
В рамках биеннале будут проведены фестивали "Уроки режиссуры" и "Видеть музыку", а также разнообразные выставки и мастер-классы от театральных режиссеров. "Уроки режиссуры" откроет постановка режиссера Федорова Малышева "…Души" в театре "Мастерская Петра Фоменко". А фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку" будет представлен в столице с 26 сентября по 14 ноября 2017 года при поддержке Министерства культуры РФ.