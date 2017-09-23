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Мацуев отметил прогресс в игре Путина на фортепиано

Культура
23 сентября, 8:01 UTC+3

Народный артист России подчеркнул, что глава государства не обращался к нему с просьбой об уроках

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев отметил прогресс в фортепианной игре президента РФ Владимира Путина. Об этом пианист рассказал в интервью ТАСС.

ТАСС/Ruptly

"Прикосновение к клавишам стало гораздо мягче. Любой, кто занимается музыкой, отметит прогресс", - сказал Мацуев, комментируя исполнение президентом песни Василия Соловьева-Седого "Вечерняя песня" ("Город над вольной Невой") в мае 2017 года во время визита в Китай.

При этом музыкант подчеркнул, что глава государства не обращался к нему с просьбой об уроках. "Посоветовал бы ему достойного педагога", - добавил он.

Мацуев отметил, что Путин часто посещает концерты классической музыки. "Владимир Владимирович неоднократно приходил на концерты классической музыки, где я играл. Открытие конкурса Чайковского, новой сцены Мариинки... Все не упомню", - рассказал он.

Российский президент неоднократно демонстрировал на публике свое умение играть на фортепиано. Так, в октябре 2010 года, будучи председателем правительства, он сыграл на пианино "С чего начинается Родина" на благотворительном концерте в поддержку деятельности России по борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболевания в Санкт-Петербурге, в январе 2014 года сыграл "Московские окна" студентам МИФИ.

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Персоны
Мацуев, Денис Леонидович Путин, Владимир Владимирович
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