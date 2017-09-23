Мацуев собирается посмотреть фильм "Матильда"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев в интервью ТАСС заявил, что намерен посмотреть фильм Алексея Учителя "Матильда", чтобы на фоне скандала вокруг картины составить о ней собственное мнение.
"Как можно требовать запрета фильма, который никто не видел? Очень хочу посмотреть "Матильду" и составить собственное мнение", - сказал Мацуев.
Пианист признался, что, несмотря на большое количество проблем в культуре, ему "трудно избавиться от ощущения, что кому-то выгодно создавать негативный фон". "Такой, знаете, отвлекающий маневр, переключатель общественного внимания. Будто в других сферах сложностей меньше", - пояснил он.
Скандал вокруг фильма "Матильда", в котором рассказывается об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины и депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Парламентарий считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми ее попытки повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины.