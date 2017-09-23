Мацуев призвал государство и меценатов обеспечить музыкальные школы инструментами

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Без помощи государства и меценатов невозможно обеспечить российские музыкальные школы новыми качественными инструментами. Об этом в интервью ТАСС заявил народный артист России, пианист Денис Мацуев.

"Самая скромная Yamaha стоит более 200 тыс. рублей. Вряд ли инструмент отечественной сборки окажется дешевле. Значит, нужна помощь государства или меценатов, чтобы дотировать покупку школами. Иного выхода пока не вижу", - отметил Мацуев.

Музыкант привел статистику, согласно которой "в подавляющем большинстве" российских музыкальных школ "мучаются, занимаясь на допотопных советских пианино".

"В России не осталось фабрик, выпускающих хотя бы простенькие инструменты. В СССР их насчитывалось до сотни. "Красный Октябрь", "Лира", "Иртыш", "Тюмень", "Украина"… Все разрушили", - сказал он.

По словам Мацуева, народный артист России, художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступил с предложением наладить в стране производство музыкальных инструментов зарубежных марок. "В мире есть несколько брендов, находящихся на грани банкротства. Почему бы не сделать дистрибуцию? Собираются же у нас машины западных марок. Так бы и с пианино", - пояснил музыкант.