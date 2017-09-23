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Мацуев призвал государство и меценатов обеспечить музыкальные школы инструментами

Культура
23 сентября, 8:07 UTC+3

Пианист рассказал, что "в подавляющем большинстве" российских музыкальных школ "мучаются, занимаясь на допотопных советских пианино"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Без помощи государства и меценатов невозможно обеспечить российские музыкальные школы новыми качественными инструментами. Об этом в интервью ТАСС заявил народный артист России, пианист Денис Мацуев.

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"Самая скромная Yamaha стоит более 200 тыс. рублей. Вряд ли инструмент отечественной сборки окажется дешевле. Значит, нужна помощь государства или меценатов, чтобы дотировать покупку школами. Иного выхода пока не вижу", - отметил Мацуев.

Музыкант привел статистику, согласно которой "в подавляющем большинстве" российских музыкальных школ "мучаются, занимаясь на допотопных советских пианино".

"В России не осталось фабрик, выпускающих хотя бы простенькие инструменты. В СССР их насчитывалось до сотни. "Красный Октябрь", "Лира", "Иртыш", "Тюмень", "Украина"… Все разрушили", - сказал он.

По словам Мацуева, народный артист России, художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступил с предложением наладить в стране производство музыкальных инструментов зарубежных марок. "В мире есть несколько брендов, находящихся на грани банкротства. Почему бы не сделать дистрибуцию? Собираются же у нас машины западных марок. Так бы и с пианино", - пояснил музыкант.

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Персоны
Мацуев, Денис Леонидович Гергиев, Валерий Абисалович
Страны
Россия
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