Анатолий Кучерена на кинофестивале им. Озерова награжден за сценарий к фильму "Сноуден"

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ТУЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Правозащитник Анатолий Кучерена получил "Золотой меч" на закрытии Международного фестиваля военного кино имени Ю. Озерова в Туле. Награда присуждена в номинации "Лучший сценарий". В основе картины - книга Кучерены об Эдварде Сноудене, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Тульской области.
"В конкурсной программе игрового кино в номинации "Лучший сценарий" приз "Золотой меч" вручен известному правозащитнику Анатолию Кучерене за фильм "Сноуден" режиссера Оливера Стоуна. В основу картины легла книга российского адвоката об Эдварде Сноудене - бывшем сотруднике Агентства национальной безопасности США", - отметили там.
Приз в номинации "За лучшую музыку к кинофильму" получил фильм "Битва у реки Сянцзан". Награду композитору ленты Цзюнь Вэньпэю вручила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Актер Сунь Вейминь награжден за лучшую мужскую роль второго плана. По информации пресс-службы, "Золотой меч" в номинации "За лучшую режиссуру" получил фильм лауреат Каннского фестиваля "Сын Саула" венгерского режиссера Ласло Немешу. Гран-при фестиваля за лучший документальный фильм о Великой Отечественной войне достался ленте режиссеров Георгия Негашева, Павла Фаттахутдинова и Виктора Титова "Равная величайшим битвам".
"15-й Международный фестиваль военного кино имени Ю. Озерова проходил на площадках Тулы и других городов области с 18 по 22 сентября, его зрителями стали более 4 тыс. человек. Церемония закрытия состоялась в Тульском академическом театре драмы", - добавили в пресс-службе.
Международный фестиваль военного кино имени Ю. Озерова проводится в разных городах России с 2003 года, а с 2010-го вошел в государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", как ежегодный. Главный приз фестиваля - статуэтка "Золотой меч". В разное время ее обладателями становились народные артисты СССР и России - Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Никита Михалков, а так же зарубежные кинематографисты - Оливер Стоун (США), Давид Буннерс (Германия), Радослав Владич (Сербия), Ан Лан (Китай), Милан Цислер (Чехия) и многие другие.
Юрий Озеров - советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог. Среди самых известных его работ - киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву".