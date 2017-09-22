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Гран-при фестиваля "Послание к человеку" получил фильм "Гармония" режиссера Лидии Шейниной

Культура
22 сентября, 23:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, сентября. /ТАСС

Фильмом закрытия международного кинофестиваля стала картина Сергея Лозницы "Кроткая"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Послание к человеку" завершился в Петербурге: лучшим фильмом фестиваля стала картина "Гармония" режиссера Лидии Шейниной. Об этом сообщили ТАСС в пятницу организаторы фестиваля.

"Гран-при "Золотой Кентавр" за лучший фильм фестиваля (удостоена картина - прим. ТАСС) - "Гармония", режиссер Лидия Шейнина", - говорится в сообщении.

Кроме того, приз "Кентавр" за лучший короткометражный документальный фильм получил фильм "Звуки зимы", режиссер Тициан Бучи. Награды за лучший короткометражный игровой фильм удостоена лента "После вулкана", режиссер Лео Фавье. Лучшим анимационным фильмом стала лента "Злая девочка", режиссер Аис Карталь.

Фильмом закрытия стала картина Сергея Лозницы "Кроткая".

"Давайте ждать 28-й фестиваль, который я уверен будет и никакие враги нам не помешают", - сказал на церемонии закрытия президент фестиваля режиссер Алексей Учитель.

О фестивале

Международный кинофестиваль "Послание к человеку" проходил с 15 по 22 сентября. На конкурс в 2017 году прислано более 7 тыс. заявок из 85 стран. В результате 73 работы прошли отборочный тур и были показаны в трех основных конкурсных программах фестиваля - "Международный конкурс", "Национальный конкурс" и "Конкурс экспериментальных короткометражных фильмов In Silico". Помимо конкурсов в программе фестиваля - пять спецпрограмм и три ретроспективы.

Председателем международного жюри стал режиссер, сценарист, продюсер Арутюн Хачатрян (Армения). Гостем фестиваля - американский актер Эрик Робертс ("Поезд- беглец", "Окончательный анализ", "Лучшие из лучших", "Одиссей").

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