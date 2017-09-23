Юбилейный вечер Ирины Мирошниченко пройдет в МХТ имени Чехова

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Юбилейный вечер народной артистки России Ирины Мирошниченко состоится в субботу на основной сцене Московского Художественного театра имени Чехова, сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина.

"День рождения актрисы - 24 июля - приходится на театральное межсезонье, поэтому торжества перенесены на сентябрь, на начало нового сезона МХТ", - пояснила собеседница агентства.

Мхатовской сцене Ирина Мирошниченко посвятила более полувека своей жизни, здесь ею блестяще сыграны десятки ролей в спектаклях, вошедших в историю театрального искусства. Истинная "звезда" экрана и сцены, она снискала успех и как певица, работала на телевидении, вела собственную программу на радио - круг ее профессиональных интересов очень широк, отметила пресс-атташе МХТ.

Она сообщила, что в празднике Ирины Мирошниченко примут участие ее друзья и коллеги - артисты театра, кино и эстрады, представители российского шоу-бизнеса и, конечно, весь Московский Художественный театр. Режиссер программы - Константин Богомолов.

Из биографии актрисы

Ирина Мирошниченко была принята в труппу Московского Художественного театра в 1965 году, сразу после окончания Школы-студии МХАТ, и на долгие годы стала ведущей актрисой. Играла в постановках Станиславского, Немировича-Данченко, Олега Ефремова, Анатолия Эфроса, Романа Виктюка.

"Было время, когда я была занята в одиннадцати спектаклях и выходила на сцену 30 раз в месяц, а однажды мне даже вручили медаль "Победитель соцсоревнования", - с улыбкой вспоминает Мирошниченко.

С тех пор наград за театральное искусство в ее личной коллекции значительно прибавилось. В их числе - орден "За заслуги перед Отечеством" 1У степени, медаль "150-летия А. П. Чехова". Кстати, Ирина Петровна исполнила главные женские роли почти во всех чеховских пьесах.

Сейчас в ее репертуаре три спектакля, и зрители по-прежнему охотно идут "на Мирошниченко" в МХТ.

И все же открыл зрителям эту эффектную блондинку кинематограф. Она дебютировала в картине Георгия Данелия "Я шагаю по Москве", где сыграла сестру героя Никиты Михалкова. Знаменитой ее сделала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме "Их знали только в лицо". Но лучшей ее ролью, как считает сама актриса, была Елена Андреевна в "Дяде Ване", которого снял Андрей Кончаловский.

Всего же на ее счету более трех десятков картин, среди которых - "Миссия в Кабуле", "Это сладкое слово - свобода", "Вам и не снилось", "Старый Новый год" и многие другие. Кроме того, уже двадцать пять лет Ирина Петровна успешно выступает на эстраде как поющая актриса. О себе и своей жизни Мирошниченко написала книгу под названием "Расскажу...", которую выпустило издательство АСТ.