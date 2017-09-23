Губернский театр под руководством Безрукова представляет "Приключения Фандорина"

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Губернский театр (МГТ) под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова представит в субботу премьеру спектакля "Приключения Фандорина".

"Режиссером спектакля стала Татьяна Вдовиченко, я выступил художественным руководителем постановки", - сообщил ТАСС Сергей Безруков. По его словам, в основе спектакля - роман Бориса Якунина "Левиафан", третья книга из знаменитой серии исторических детективов об Эрасте Фандорине.

Согласно сюжету, Эраст Петрович отплывает на судне "Левиафан" в Японию, куда направлен на службу в качестве секретаря посольства Российской империи, и во время морского путешествия снова становится участником детективной истории. На днях в Париже совершено убийство лорда Литтлби и его семьи. В руке убитого обнаружен значок в виде золотого кита - эмблема корабля "Левиафан", которая была вручена вместе с билетом всем пассажирам первого класса. Начинается расследование, подозрение падает на пять человек, у которых отсутствует золотой кит, среди них оказывается и Эраст Фандорин.

"Наш театр пробует самые разные жанры и направления, - заявил Безруков. - На сей раз мы обратились к произведению Бориса Акунина, решив, что настала пора попробовать силы в новом жанре - детектива, которого в афише театра еще не было. Насколько это будет успешно, судить зрителю, но интерес к этой постановке уже сейчас очень велик".

Худрук Губернского театра признал, что "это, прежде всего, интерес к материалу". "Акунина очень любят как автора, и созданный им образ Фандорина в рекламе не нуждается", - отметил Безруков, пояснив, что задача театра состояла в том, "чтобы детектив Акунина переложить на сценический язык".

В роли Фандорина выступят актеры МГТ Антон Соколов и Александр Соколовский, известный своими работами в сериалах "Молодежка" и "Склифосовский". В других ролях заняты Леонид Громов, Александр Стержаков, Зоя Бербер, Анна Снаткина, Виктория Скицкая, Александр Амелин. Спектакль сыграют также в воскресенье, 24 сентября.