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Венсан Кассель сыграл главную роль во французском фильме о Гогене

Культура
23 сентября, 12:57 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Актер с большим увлечением работал над образом художника, хотя, по его словам, до начала съемок не очень хорошо разбирался в творчестве постимпрессиониста

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Венсан Кассель

Венсан Кассель

© Luca Teuchmann/Getty Images

ПАРИЖ, 23 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. На экраны во Франции вышел художественный фильм, посвященный знаменитому художнику-постимпрессионисту Полю Гогену (1848-1903). Картина снята режиссером Эдуаром Делюком и называется "Гоген. Путешествие на Таити" (в российском прокате - "Дикарь"). Лента создана с опорой на документальный источник - дневник художника, известный под названием "Ноа Ноа", который повествует о первом посещении Гогеном Таити в 1891-1893 годы.

Делюк, однако, подчеркивает, что "отнюдь не стремился создать некую кинобиографию Гогена", а по-своему интерпретировал его книгу. В то же время режиссер признает, что давно находится под впечатлением записок художника.

"Книгу" Ноа Ноа", которая и послужила теперь своего рода матрицей фильма, я открыл для себя в годы обучения в парижском Институте изящных искусств. С тех пор она не покидает меня. Это подробный рассказ художника о себе, в котором он одновременно закладывает основы будущей легенды о нем", - рассказал 47-летний режиссер.

"Я хотел снять фильм, используя именно такой образ всеми проклятого живописца, который предстает перед нами в дневнике. Я стремился приблизиться к самой сути личности Гогена, к тем его размышлениям, которые касались как искусства, так и политики", - пояснил Делюк.

Черный песок

Режиссер при этом отмечает, что "отнюдь не пытался передать яркие цвета Таити, которые так широко присутствуют в картинах Гогена. Я намеренно затемнил тот колорит, в котором пребывает главный герой фильма. У меня это песок у океана, подчас черный, и это - темное дождливое небо. Все это очень далеко от тех клише, которые обычно используются при рассказе о Гаити. Но я отнюдь не выдумал для фильма какие-то новые пейзажи - такие тоже существуют на Таити", - заверил режиссер.

Исполнитель главной роли Венсан Кассель с большим увлечением работал над образом Поля Гогена. "Я, конечно, знал картины Гогена - но на самом деле так же плохо, как почти и все другие люди. Когда Эдуар предложил мне эту роль, я реально ощутил, с каким восторгом он относится к работе над будущим фильмом. И я согласился", - рассказал Кассель.

Актеру, человеку полному сил и энергии, пришлось значительно преобразиться - он играет художника, сильно похудевшего из-за жизни впроголодь, больного. Художника, очень тщательно относящегося к своему творчеству, часами заставляющего женщин позировать ему. Художника, одержимого и пожертвовавшего семьей, которую он бросил, здоровьем и карьерой ради искусства.

"Гоген в этот период - человек малосимпатичный, зацикленный на самом себе, надломленный. Но в то же время он очаровывает своей поистине изумляющей верой в свой талант, отсутствием боязни отправиться на самый дальний край Земли", - признался Кассель.

По словам режиссера, "Кассель играл инстинктивно, он также попросил, чтобы монологи и диалоги его были сокращены". "Но и мой подход к режиссуре в данном случае также был чисто эмпирическим", - сказал Делюк.

Мнение критиков

Лента, однако, еще до выхода вызвала неоднозначные отклики ознакомившихся с ней кинокритиков. В частности, газета Le Figaro обвинила режиссера в конъюнктурном подходе.

"Кинопродюсеры разработали хитрый трюк, - отметила газета. - Они очень тщательно следят теперь за календарем художественных выставок. Так, они узнали о готовящемся праздновании столетия со дня кончины Родена - и тут же попросили режиссера Жака Дуайона снять фильм о скульпторе, причем со знаменитым Венсаном Лидоном в главной роли. А когда фильм был готов, они к тому же добились включения его в конкурсный показ Каннского кинофестиваля".

"Теперь же, когда после завершения выставки Родена в парижском зале "Гран пале" в октябре начнется выставка произведений Гогена, то основное внимание решено было уделить именно ему. Не случайно, что тут же быстро появился фильм Делюка, а в бутиках музеев уже продаются видеодиски с его записью", - отмечает "Фигаро".

Рецензируя сам фильм, газета отмечает, что "создается такое впечатление, будто Делюк пытался снять какой-то печальный вестерн - Гоген у него ездит на лошади в широкополой шляпе и с ружьем в руке под абсолютно не романтическую музыку".

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