Частные музеи попросили законодательно наделить их музейным статусом

ПЛЕС /Ивановская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Частные музеи просят изменить российское законодательство о музеях, чтобы скорректировать пункт о внесении объектов в состав Музейного фонда РФ. Об этом сообщил в субботу в ходе заседания коллегии Министерства культуры РФ, проходящего в городе Плес, заместитель директора Музея русского импрессионизма Дмитрий Барсенков.

"Согласно действующему законодательству, музеем признается институция, которая обладает объектами, включенными в состав Музейного фонда РФ. Соответственно, институция, которая ими не обладает, музеем не признается. На наш взгляд, этот пункт возможно скорректировать, чтобы реально отразить деятельность музеев, которые работают в России и занимаются просветительской, образовательной, издательской, выставочной, научной деятельностью", - сказал Барсенков.

Он добавил, что инициаторы поправок предлагают "разработку критериев, которым может соответствовать культурная институция, ведущая определенный набор видов деятельности - не только экспонирование предметов искусства". В качестве примера он привел музей "Гараж", "который не обладает значительными собственными коллекциями, при этом привозит уникальные выставки".

Министр культуры РФ Владимир Мединский в этой связи выразил опасение, что статуса музея для собственной выгоды станут добиваться организации, не имеющие отношения к культуре. "То есть если у меня ресторан, и я хочу называться "музей", то вы предлагаете, чтобы мне было дано такое право? Я ведь развиваю культуру гастрономии. А сразу после того, как я стану музеем, буду претендовать на бесплатное помещение", - предположил министр.

Частные музеи созданы и функционируют благодаря частной инициативе и за счет средств учредителей. По неофициальным данным в России насчитывается около 3 тыс. таких учреждений, только в городе Москве их около 120.