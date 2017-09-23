Частные музеи попросили законодательно наделить их музейным статусом

Нигматуллин: удел "Динамо" в чемпионате России - бороться за выживаниеСпорт 23 сентября, 14:54
Лебзяк: Чахкиев вписал свое имя в историю боксаСпорт 23 сентября, 14:17
Минтранс может лишить авиакомпании права летать за рубеж за задержки и отмены рейсовЭкономика и бизнес 23 сентября, 14:17
Боксер Чахкиев завершил спортивную карьеруСпорт 23 сентября, 14:11
В германском Бундестаге нового созыва может стать тесноМеждународная панорама 23 сентября, 14:11
Каррера: футболисту "Спартака" Зе Луишу для восстановления нужно не меньше неделиСпорт 23 сентября, 14:10
Товарищеский матч сборных Ирана и Того по футболу в Казани отмененСпорт 23 сентября, 13:58
Минтранс предложит скидки по "Платону" для большегрузов пропорционально пробегуЭкономика и бизнес 23 сентября, 13:56
Теффт покинет Россию через неделюМеждународная панорама 23 сентября, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЛЕС /Ивановская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Частные музеи просят изменить российское законодательство о музеях, чтобы скорректировать пункт о внесении объектов в состав Музейного фонда РФ. Об этом сообщил в субботу в ходе заседания коллегии Министерства культуры РФ, проходящего в городе Плес, заместитель директора Музея русского импрессионизма Дмитрий Барсенков.
"Согласно действующему законодательству, музеем признается институция, которая обладает объектами, включенными в состав Музейного фонда РФ. Соответственно, институция, которая ими не обладает, музеем не признается. На наш взгляд, этот пункт возможно скорректировать, чтобы реально отразить деятельность музеев, которые работают в России и занимаются просветительской, образовательной, издательской, выставочной, научной деятельностью", - сказал Барсенков.
Он добавил, что инициаторы поправок предлагают "разработку критериев, которым может соответствовать культурная институция, ведущая определенный набор видов деятельности - не только экспонирование предметов искусства". В качестве примера он привел музей "Гараж", "который не обладает значительными собственными коллекциями, при этом привозит уникальные выставки".
Министр культуры РФ Владимир Мединский в этой связи выразил опасение, что статуса музея для собственной выгоды станут добиваться организации, не имеющие отношения к культуре. "То есть если у меня ресторан, и я хочу называться "музей", то вы предлагаете, чтобы мне было дано такое право? Я ведь развиваю культуру гастрономии. А сразу после того, как я стану музеем, буду претендовать на бесплатное помещение", - предположил министр.
Частные музеи созданы и функционируют благодаря частной инициативе и за счет средств учредителей. По неофициальным данным в России насчитывается около 3 тыс. таких учреждений, только в городе Москве их около 120.