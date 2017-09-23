Мединский: Золотое кольцо России станет аналогом Списка всемирного наследия ЮНЕСКО

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ПЛЕС /Ивановская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Золотое кольцо России получит статус государственной институции, сформированной по примеру Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил в субботу министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе заседания коллегии Министерства культуры, проходящего в городе Плес.
"Мы готовим сейчас большое совещание по возвращению Золотого кольца как государственной институции. Если в последнее время это был больше информационный бренд, то с конца этого года Золотое кольцо будет формализованной институцией, как Список всемирного наследия ЮНЕСКО: с тщательным отбором, с комиссией, с посещением экспертами, с необходимостью доказать, что ты проводишь необходимую работу на уровне своего города по восстановлению памятников, обеспечения системы гостеприимства и прочее", - сказал Мединский.
Золотое кольцо - это сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России.
Изначально в Золотое кольцо вошли девять городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Калуга.
В Ростуризме не исключают, что в будущем в сеть маршрутов будут включены новые города, среди которых Тула, Рязань, подмосковные Серпухов, Коломна и Зарайск.