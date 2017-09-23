Мединский раскритиковал проект концепции развития музейного дела до 2030 года

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ПЛЕС /Ивановская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Проект Концепции развития музейного дела до 2030 года нуждается в переработке. Об этом заявил в субботу в ходе заседания коллегии Министерства культуры РФ, проходящего в городе Плес, глава ведомства Владимир Мединский.
"Я предлагаю пункт принятия этой концепции отменить и попросить разработчиков совместно с Союзом музеев и практиками музейного дела привести это к трем страницам рекомендаций, что нам надо делать, чтобы гражданам было интереснее ходить в музеи, а музейным работникам было жить легче и работать комфортнее", - сказал Мединский после презентации проекта.
Глава Минкультуры обратил особое внимание на формулировку целей концепции: "условия развития музейного дела в РФ, обеспечивающие воспитание патриотизма, укрепление духовно-нравственных основ общества". "Я считаю, это уже нехорошо", - отметил он.
Министр уточнил стоимость проекта концепции. "Миллион сто? Это радует, недорого", - прокомментировал Мединский.
Проект Концепции развития музейного дела до 2030 года ООО "Экокультура" разработан по инициативе Минкультуры и развивает положения Основ государственной культурной политики и Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.