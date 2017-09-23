Мединский: ночные концерты для молодежи помогут популяризировать классику

ПЛЕС /Ивановская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Специальные филармонические проекты для молодежи помогут популяризировать классическую музыку. Такое мнение высказал в субботу министр культуры РФ Владимир Мединский в связи с проектом Московской филармонии "Мама, я меломан".

"Московская филармония вводит новую идею - поздние вечерние концерты, которые начинаются в 23:00. Более того, любители музыки могут сами влиять на программу: приобретая абонемент, пишут на специальном ресурсе свои пожелания, и филармония корректирует абонементы под их спрос. Таким образом, мы вовлекаем совершенно иную аудиторию - городскую молодежь, тех, кто поздно ложится спать, и резко расширяем возможности пропаганды классической музыки", - отметил Мединский.

По его словам, подобная гибкая политика уже приносит плоды. "Посмотрите на результат: мы уже два года подряд бьем рекорды по продаже филармонических абонементов", - подчеркнул министр.

Экспериментальный проект для молодежи - цикл ночных концертов "Мама, я меломан" - стартует в Зале имени П. И. Чайковского 1 октября. У зрителей была возможность проголосовать на сайте ya.meloman.ru за будущую программу концерта, выбрав жанр (симфоническая музыка, фортепианный, скрипичный или виолончельный концерт) и композитора. На первом концерте в исполнении Государственного академического оркестра России имени Светланова прозвучат произведения Верди, Бетховена, Рахманинова, Прокофьева, Стравинского и Чайковского.

Следующие ночные концерты запланированы на 24 ноября и 3 декабря. Их участниками станут Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского и Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Каждое выступление будет предварять открытая лекция.