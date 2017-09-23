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Ключевой музейной темой ПМКФ-2017 станет защита памятников

Культура
23 сентября, 18:47 UTC+3 ПЛЕС область/ 23, сентября. /ТАСС

По словам президента Союза музеев России Михаила Пиотровского, эта тема также будет рассматриваться в "системе международных конфликтов"

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ПЛЕС /Ивановская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Одной из главных тем, обсуждение которых запланировано в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, станет защита памятников культурного наследия. Об этом ТАСС сообщил в субботу президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, курирующий секцию "Музеи и выставочные проекты" на будущей встрече.

"Ключевой темой будет защита памятников вообще и в частности в системе международных конфликтов. Это будет самой главной темой", - подчеркнул Пиотровский.

Санкт-Петербургский международный культурный форум ежегодно проходит с 2012 года. В этом году форум пройдет с 16 по 18 ноября.

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Персоны
Пиотровский, Михаил Борисович
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Россия
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