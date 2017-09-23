Цирки Никулина и Запашных впервые представили совместное шоу в Нижнем Тагиле

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 23 сентября. /ТАСС/. Артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, Большого Московского государственного цирка (директор Эдгард Запашный) и Российской государственной цирковой компании (Росгосцирка) впервые представили совместное шоу на манеже Нижнетагильского государственного цирка, который открылся в субботу после капитального ремонта, передает корреспондент ТАСС.

Вместо красной ленточки гендиректор Росгосцирка Дмитрий Иванов и мэр города Сергей Носов болгаркой перерезали железную арматуру. "Мы открываем цирк в Нижнем Тагиле в день, когда по всей стране стартует цирковой сезон, с нас - хорошие программы, а с вас - хорошее настроение", - сказал Иванов на церемонии открытия и вручил главе города орден за заслуги в развитии отечественного цирка. "Эту ведомственную награду мы никогда политическим деятелям не давали, но для тагильчан сделали исключение", - отметил Иванов.

Премьера в Нижнетагильском цирке

Специально к открытию цирка была поставлена новая программа "Здравствуйте, друзья!". Как сообщил корреспонденту ТАСС директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский, в нее вошли одни из лучших номеров Росгосцирка, Большого Московского государственного цирка и Московского цирка Никулина.

В представлении участвовали клоунский дуэт "Вас и Стас", дрессированные морские львы, доберманы, обезьяны, кошки. На манеж вышли дрессированные бурые медведи под руководством заслуженной артистки России Надежды Такшантовой. Самый больший цирковой медведь в стране Яша, ростом выше двух метров, танцевал цыганочку и катался на самокате. Дебютный выход на манеж состоялся у шестимесячного медвежонка Потапа, который подарил цветы своей дрессировщице.

На манеж вышла и дочь Надежды Такшантовой - Алия, которая занимается дрессировкой гусей. Зрители в этот вечер также увидели номера в исполнении воздушной гимнастки Цирка Никулина Наталья Чаплюн, которая выполняла трюки на оригинальном аппарате "Нити". В программе приняли участие акробаты на подкидных досках под руководством народного артиста России Вячеслава Черниевского, воздушные гимнасты под руководством Алишера Алиева, эквилибристы Наталья и Дмитрий Колобуховы, групповые жонглеры под руководством Гульнары Сафаргалиной.

Цирк нового поколения

Восьмигранное здание цирка с куполом было построено в Нижнем Тагиле в 1975 году. Как отметил Руслан Марчевский, полная реконструкция была проведена в течение полутора лет. Ее стоимость превысила 500 млн рублей. Цирк теперь оснащен тремя уровнями отопления, современным светомузыкальным оборудованием.

"Я попытался объединить здесь все знания, наработки, просьбы большого числа артистов цирка, с которыми знаком. Все цирки в нашей стране в основном были построены в 1970-е годы, тогда были другие требования, а у нас появились новые закладные детали, которые нужны для современных шоу. В помещениях для животных - нержавейка, мощные фильтры для воды с компьютерным управлением, многофункциональные ворота в конюшнях, везде резина, потому что дерево впитывает запах. В зрительном зале - трехзонный климат-контроль, в том числе чтобы под куполом воздушным гимнастам было прохладно", - пояснил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Новое здание уже готовится принять гостей. Так, осенью в Свердловской области в десятый раз состоится Всемирный фестиваль клоунов. Как сообщил корреспонденту ТАСС директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, часть мероприятий форума впервые пройдет в Нижнем Тагиле.