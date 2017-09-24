В Таджикистане начинаются Дни российской культуры

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Дни культуры Российской Федерации торжественно открываются в воскресенье в Таджикистане. Они начнутся в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддин Aйни и будут проходить до 27 сентября в трех городах республики - Душанбе, Нуреке и Худжанде.
"Творческая делегация из России выступит с концертной программой в Таджикском государственном институте искусств имени Мирзо Турсунзаде. Также состоится встреча со студентами и преподавательским составом Российско-Таджикского (славянского) университета и Национальной консерватории Таджикистана имени Талаба Сатторова", - сообщает национальное информационное агентство "Ховар".
Для участия в концертах и творческих встречах в Таджикистан приехали деятели российской культуры, в том числе артисты Государственного ансамбля академии танца "Алан" из Северной Осетии, музыкальная группа "Трио Московской консерватории", оперные солисты Мариинского театра и петербургская группа "Feel'armonia". В Душанбе зрителей ожидает выставка "Русский север".
В столицу республики также приезжает культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга, в составе которой представители городских властей, делового сообщества, врачи и творческие коллективы. Запланированы круглые столы и встречи по обмену опытом в области трудовой миграции и межнациональных отношений. Состоятся мастер-классы для таджикских медиков и консультации петербургских врачей для населения Душанбе. Российские музыканты проведут мастер-классы по вокалу для воспитанников душанбинских музыкальных школ.
Дни российской культуры в республике приурочены к отмечаемому в этом году 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таджикистаном.