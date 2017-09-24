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СМИ: в Шотландии нашли считавшийся утерянным потрет героя "Трех мушкетеров" кисти Рубенса

Культура
24 сентября, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Местный искусствовед Бендор Гровенор сумел доказать, что портрет, ранее считавшийся поздней копией оригинального полотна 1625 года, на самом деле является подлинником

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Портрет сэра Джорджа Вильерса, первого герцога Бекингема, кисти Питера Пауля Рубенса (1577-1640) обнаружен в музее Глазго. Картина считалась утраченной почти 400 лет, сообщила в воскресенье телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Местный искусствовед Бендор Гровенор сумел доказать, что портрет, ранее считавшийся поздней копией оригинального полотна 1625 года, на самом деле является подлинником кисти фламандского художника. Доктор Гровенор сумел очистить картину от слоя грязи и нанесенной позднее краски. Восстановленная картина была признана оригинальной.

Авантюрист сэр Джордж Вильерс был фаворитом английских королей Якова I и Карла I Стюартов, а с начала 1620-х фактически возглавлял английское правительство. В 1623 году герцог Бекингем с молодым наследником Карлом совершили поездку в Испанию, где неудачно пытался заключить брак между испанской инфантой и английским наследником.

Недостойное поведение Вильерса в Мадриде стало причиной обострения отношений между странами и привело к Англо-испанской войне 1625-1630 годах. Вильерса многие не любили и в Лондоне - герцог Бекингем был убит в 1628 году.

Вильерс является одним из героев романа Александра Дюма "Три мушкетера". Герцог, которого якобы связывал роман с французской королевой Анной Австрийской, у Дюма оказался в центре истории с подвязками королевы. В трехсерийном советском фильме 1978 года роль Вильерса сыграл актер Алексей Кузнецов.

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