Международный фестиваль современного танца DanceInversion открывается в Москве

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международный фестиваль современного танца DanceInversion стартует в понедельник в Москве. Смотр продлится более двух месяцев, до 3 декабря, и пройдет на четырех столичных площадках: в Большом театре (историческая и новая сцены), Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, "Геликон-Опере" и Государственном Театре наций. Об этом ТАСС сообщила художественный руководитель и продюсер DanceInversion Ирина Черномурова.

Под знаком 200-летия Петипа

"DanceInversion 2017 года имеет особое отличие: он был задуман как пролог к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, юбилей которого приходится на 11 марта 2018 года", - отметила собеседница агентства.

"Кому-то покажется странным, - продолжила она, - что фестиваль современного танца, который уже почти 20 лет представляет самых "крутых" культовых хореографов и творцов самых необычных танцевальных высказываний, таких как Триша Браун и Даг Варон, Ян Фабр и Эдуар Лок, Жозеф Надж и Леми Понифазио, Анжелен Прельжокаж и Саша Вальц, Акрам Хан и Сиди Ларби Шеркауи, Пол Лайтфут и Соль Леон и других, вдруг делает посвящение гению классического балета - Петипа".

Однако, по словам Черномуровой, известно, "сколько яркого творческого протеста и многогранной танцевальной игры породили его "Лебединое озеро", "Щелкунчик" и "Спящая красавица". Сегодняшнее культурное пространство просто невозможно представить без новой версии этих легендарных балетов Петипа, считает худрук DanceInversion.

В программе смотра "можно будет увидеть "Красавицу" Жан-Кристофа Майо - лидера Балета Монте-Карло, премьерного "Щелкунчика" из Цюриха в хореографии Кристиана Шпука и совсем необычное "Лебединое озеро" из Ирландии в постановке Майкла Киган-Долана", перечислила Черномурова.

Она также подчеркнула, что в Москве появится участник самого первого фестиваля DanceInversion 1999 года, танцовщик и хореограф Эмио Греко, который с ансамблем Национального балета Марселя выйдет в "Болеро" - интерпретации музыки Равеля.

Знаменитые дебютанты

В DanceInversion-2017 впервые примут участие Швейцария, Ирландия и Куба, проинформировала Черномурова.

В понедельник откроет смотр Компания современного танца Кубы (Danza Contemporanea de Cuba, "Данса контемпоранеа де Куба"), которая покажет три постановки. Это авангардистская миниатюра "Кристалл" кубинского хореографа Хулио Сесара Иглесиаса, спектакль "Кубинское танго" британца Билли Кауи о любви между приехавшей на Кубу иностранкой и местным юношей и произведение "Этнородина" кубинца Джорджа Сеспедеса - размышление о кубинской душе, о национальной идентичности, рассказала худрук DanceInversion.

Список дебютантов DanceInversion-2017 продолжит Балет Цюриха, который привезет уже упомянутую новую версию "Щелкунчика". Зрители также впервые смогут оценить искусство Танцевальной компании Дрездена-Франкфурта (Германия), которая покажет программу в постановке Якопо Годани.

Завершится фестиваль выступлением труппы Джессики Ланг из США - автора композиций, основанных на впечатлениях от архитектуры, живописи и видеоарта, заключила худрук DanceInversion.

О фестивале DanceInversion

Международный фестиваль DanceInversion проводится в Москве с 1999 года и является главным российским событием в области современного танца. Он представляет как актуальные работы знаменитых хореографов, так и достижения молодых, но быстро набирающих популярность компаний.

В нынешнем смотре примут участие восемь танцевальных коллективов из разных стран мира, в том числе Балет Монте-Карло, Национальный балет Марселя, Балет Цюриха, Танцевальная компания Дрездена-Франкфурта и другие.