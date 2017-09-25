Второй фестиваль "Дни Эрмитажа" открылся во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Второй фестиваль "Дни Эрмитажа" открылся в понедельник во Владивостоке. В этом году для гостей приготовлены виртуальные экскурсии по музею и выставка фотографий, сообщила ТАСС заместитель директора Приморской картинной галереи, куратор проекта "Эрмитаж-центра" во Владивостоке Светлана Руснак.

"Вторые "Дни Эрмитажа" пройдут с 25 сентября по 1 октября. На эти дни подготовлена обширная программа. Так, впервые во Владивостоке будет представлен пилотный проект "Зал Юпитера", разработанный Центром виртуальной реальности КРОК. Это цифровая копия Зала Юпитера в Государственном Эрмитаже", - рассказала Руснак, добавив, что благодаря программе создания виртуальной реальности гости "Дней Эрмитажа" смогут не просто посетить Зал Юпитера, но в деталях рассмотреть все античные статуи и узнать подробную информацию о каждой.

"Также в эти дни в Приморской картинной галерее будут работать кинотеатр виртуальной реальности. Все желающие смогут увидеть фильм "Эрмитаж" и вместе с Константином Хабенским погрузиться в историю знаменитого музея. Владивосток - первый город, в котором представлен этот уникальный проект, после премьеры в Санкт-Петербурге 21 июля 2017 года", - отметила Руснак.

В залах центра "Эрмитаж-Владивосток" будет представлена выставка художественной фотографии "Изящная классика", которая станет итогом двадцати фотосессий с артистами балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра. На выставке "Эрмитажная библиотека" все желающие смогут познакомиться с последними поступлениями - каталогами, научными трудами, путеводителями.

В этом году в программе "Дней Эрмитажа" запланированы также мастер-классы и лектории. Реставраторы из Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока повысят свои знания в восстановлении икон, а заместитель директора Эрмитажа по научной работе, председатель Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов обсудит с общественностью Владивостока вопросы утверждения официального герба приморской столицы. Завершится фестиваль, как и в прошлом году, торжественной церемонией награждения победителей Второго межрегионального конкурса "Искусный глагол" имени В.Ю. Матвеева.

Фестиваль Эрмитажа во Владивостоке

Первый фестиваль "Дни Эрмитажа" прошел во Владивостоке в сентябре прошлого года. Он продолжался неделю, в течение которой состоялись выставки и мастер-классы для реставраторов.

В дни фестиваля, 28 сентября 2016 года, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский официально объявили об открытии филиала музея во Владивостоке. Под размещение центра "Эрмитаж-Владивосток" было выделено одно из красивейших исторических зданий приморской столицы. Оно построено в 1903 году по проекту известного владивостокского архитектора В. А. Плансона в стиле романтический модерн.

В течение года в здании было проведено несколько выставок, однако историческое здание требует ремонта и реставрации. Поэтому сразу после завершения "Дней Эрмитажа" начнется ремонт, который, предположительно, займет полтора-два года.