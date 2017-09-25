Пресс-конференция, посвященная Неделе российского кино в Великобритании

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ТАСС
Режиссеры Алексей Учитель и Сергей Мирошниченко, член правления Фонда дикой природы (WWF Россия), радио- и телеведущий Антон Комолов, генеральный продюсер, основатель фестиваля и премии "Золотой Единорог" Филип Перкон, исполнительный директор университета "Синергия", сопродюсер Недели российского кино Вадим Лобов и директор Национального парка "Куршская коса" Анатолий Калина рассказывают о программе мероприятия, городах-участниках и мировых премьерах.
Фестиваль пройдет с 19 по 26 ноября 2017 года. Его посетители увидят более 50 лучших российских фильмов, в том числе "Притяжение" и "Время первых". В рамках Недели также состоится британская премьера фильма "Матильда".