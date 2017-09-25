Волин: решения о показе "Матильды" в Китае пока нет, но интерес в этой стране сохраняется

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Решение о показе фильма Алексея Учителя "Матильда" в Китае пока не принято, но китайские прокатные компании сохраняют интерес к картине. Об этом ТАСС в понедельник сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
Ранее Волин сообщал об интересе Китая к прокату "Матильды".
"Финального решения по показу "Матильды" нет. Велись переговоры по поводу этого с китайскими компаниями. Интерес к "Матильде" со стороны китайской стороны сохраняется", - сказал Волин в кулуарах второго российско-китайского форум "Новые Медиа. Сотрудничество молодежи" в Ростове-на-Дону.
Он отметил, что речи о показах в других странах пока не идет. "Мы с Учителем разговаривали исключительно о китайском рынке", - пояснил он, добавив, что "Китай значительно увеличил приобретение российских фильмов".
В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Вокруг картину возник скандал в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины и депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Парламентарий считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины.