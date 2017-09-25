Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира по версии TripAdvisor

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж признан одним из пяти лучших музеев мира по оценке пользователей крупнейшего международного портала для путешественников TripAdvisor.

Эрмитаж занял пятую строчку в рейтинге, опубликованном в понедельник на TripAdvisor, ранее он входил в десятку лучших. "Вся мировая красота в одном музее. Он позволяет вашему разуму путешествовать во все места и эпохи, которые вы всегда мечтали посетить", - говорится в описании Эрмитажа на странице рейтинга.

Первое место по итогам рейтинга занял Метрополитен-музей (Нью-Йорк), второе - Национальный музей Второй мировой войны в Нью-Орлеане, третье - музей Орсе (Париж). На четвертом месте - Чикагский институт искусств.

Эрмитаж опередил Национальный антропологический музей в Мехико, Афинский музей Акрополя, мадридский Музей Прадо и еще ряд известных музеев, которые традиционно попадают в десятку лучших. Лувр оказался в рейтинге на 13-м месте.

Коллекция Государственного Эрмитажа насчитывает около 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры. В состав музея входят Главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, включая Зимний дворец, а также Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня". Датой основания Эрмитажа считается 1764 год.