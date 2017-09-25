Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира по версии TripAdvisor

Российская авиакомпания "ВИМ-Авиа". ДосьеБиографии и справки 25 сентября, 15:29
Ставки на контейнерные перевозки снижаютсяТранспорт 25 сентября, 15:18
"Матильду" и "Притяжение" покажут на Неделе российского кино в ВеликобританииКультура 25 сентября, 15:15
Пресс-конференция, посвященная Неделе российского кино в ВеликобританииКультура 25 сентября, 15:12
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе SkypeЭкономика и бизнес 25 сентября, 15:12
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия АзароваБиографии и справки 25 сентября, 15:12
Лидер "свободных демократов" Германии предложил обсудить возвращение РФ в G8Международная панорама 25 сентября, 15:09
Черчесов: Смолов и Кокорин не будут дублировать друг друга в составе сборной РоссииСпорт 25 сентября, 15:08
Черчесов: Рауш пока не имеет права играть в товарищеских матчах за сборную РоссииСпорт 25 сентября, 15:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж признан одним из пяти лучших музеев мира по оценке пользователей крупнейшего международного портала для путешественников TripAdvisor.
Эрмитаж занял пятую строчку в рейтинге, опубликованном в понедельник на TripAdvisor, ранее он входил в десятку лучших. "Вся мировая красота в одном музее. Он позволяет вашему разуму путешествовать во все места и эпохи, которые вы всегда мечтали посетить", - говорится в описании Эрмитажа на странице рейтинга.
Первое место по итогам рейтинга занял Метрополитен-музей (Нью-Йорк), второе - Национальный музей Второй мировой войны в Нью-Орлеане, третье - музей Орсе (Париж). На четвертом месте - Чикагский институт искусств.
Эрмитаж опередил Национальный антропологический музей в Мехико, Афинский музей Акрополя, мадридский Музей Прадо и еще ряд известных музеев, которые традиционно попадают в десятку лучших. Лувр оказался в рейтинге на 13-м месте.
Коллекция Государственного Эрмитажа насчитывает около 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры. В состав музея входят Главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, включая Зимний дворец, а также Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня". Датой основания Эрмитажа считается 1764 год.