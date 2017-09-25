Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира по версии TripAdvisor

Культура
25 сентября, 15:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, сентября. /ТАСС

Составители рейтинга отмечают, что музей "позволяет путешествовать во все места и эпохи, которые вы всегда мечтали посетить"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж признан одним из пяти лучших музеев мира по оценке пользователей крупнейшего международного портала для путешественников TripAdvisor.

Эрмитаж занял пятую строчку в рейтинге, опубликованном в понедельник на TripAdvisor, ранее он входил в десятку лучших. "Вся мировая красота в одном музее. Он позволяет вашему разуму путешествовать во все места и эпохи, которые вы всегда мечтали посетить", - говорится в описании Эрмитажа на странице рейтинга.

Первое место по итогам рейтинга занял Метрополитен-музей (Нью-Йорк), второе - Национальный музей Второй мировой войны в Нью-Орлеане, третье - музей Орсе (Париж). На четвертом месте - Чикагский институт искусств.

Эрмитаж опередил Национальный антропологический музей в Мехико, Афинский музей Акрополя, мадридский Музей Прадо и еще ряд известных музеев, которые традиционно попадают в десятку лучших. Лувр оказался в рейтинге на 13-м месте.

Коллекция Государственного Эрмитажа насчитывает около 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры. В состав музея входят Главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, включая Зимний дворец, а также Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня". Датой основания Эрмитажа считается 1764 год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
3
Компания современного танца Кубы откроет в Москве международный фестиваль DanceInversion
2
Две новых работы Бэнкси появились в Лондоне
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФАС: отмена роуминга в России не приведет к росту тарифов
2
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
3
Биография экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина
4
Путин уволил губернатора Самарской области
5
Биография генерал-лейтенанта Валерия Асапова
6
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
7
Температура воздуха в Москве будет падать в течение недели
Темы дня
Новости партнеров
Реклама