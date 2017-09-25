Оркестр "Русская филармония" исполнит лучшие песни группы ABBA в честь ее 45-летия

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" отметит 45-летие основания шведской поп-группы ABBA концертом в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщила в понедельник журналистам директор и художественный руководитель оркестра Гаянэ Шиладжян.

"У нас будет специальный проект к 45-летию создания группы ABBA. Концерт 22 октября в Государственном Кремлевском дворце мы подготовили с замечательными шведскими исполнителями. В Москву впервые приезжает Шарлотта Перелли - победительница "Евровидения-1999", - отметила Шиладжян.

Худрук оркестра призвала не сравнивать выступление с оригинальным исполнением легендарной группы. "Не надо сравнивать, просто слушайте и наслаждайтесь, не забывайте те великие произведения, на которых мы выросли. Это же ведь своеобразная классика поп-музыки", - подчеркнула она.

Концерт откроет песня "Waterloo", которая принесла группе победу на "Евровидении" в 1974 году. В программу первого отделения войдут главные хиты коллектива. Второе отделение будет посвящено самым известным композициям британской рок- группы Queen и Фредди Меркьюри.

По словам главного дирижера оркестра Дмитрия Юровского, выступления в неклассических жанрах уже традиционно отличают "Русскую филармонию" от других коллективов. "Это то, чем действительно силен наш оркестр, - с одинаковой отдачей, с одинаковым профессионализмом относимся как к классике, так и к несколько развлекательному жанру, стараясь опять же делать его несколько более серьезным", - заметил музыкант.

Группа ABBA

ABBA - шведский квартет, существовавший в 1972-1982 годах. Название коллектива состоит из первых букв имен участников: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Группа стала одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из созданных в Скандинавии. Записи ABBA по всему миру проданы тиражом более 350 млн экземпляров.

"Русская филармония"

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" учрежден в 2000 году правительством столицы. За годы своего существования коллектив дал более 2 тыс. концертов классической музыки в Московском международном Доме музыки, Кремлевском дворце, Большом зале Московской консерватории, Концертном зале им. Чайковского и "Крокус Сити Холл".