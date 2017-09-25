Оркестр "Русская филармония" исполнит лучшие песни группы ABBA в честь ее 45-летия

Российская авиакомпания "ВИМ-Авиа". ДосьеБиографии и справки 25 сентября, 15:29
Ставки на контейнерные перевозки снижаютсяТранспорт 25 сентября, 15:18
"Матильду" и "Притяжение" покажут на Неделе российского кино в ВеликобританииКультура 25 сентября, 15:15
Пресс-конференция, посвященная Неделе российского кино в ВеликобританииКультура 25 сентября, 15:12
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе SkypeЭкономика и бизнес 25 сентября, 15:12
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия АзароваБиографии и справки 25 сентября, 15:12
Лидер "свободных демократов" Германии предложил обсудить возвращение РФ в G8Международная панорама 25 сентября, 15:09
Черчесов: Смолов и Кокорин не будут дублировать друг друга в составе сборной РоссииСпорт 25 сентября, 15:08
Черчесов: Рауш пока не имеет права играть в товарищеских матчах за сборную РоссииСпорт 25 сентября, 15:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" отметит 45-летие основания шведской поп-группы ABBA концертом в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщила в понедельник журналистам директор и художественный руководитель оркестра Гаянэ Шиладжян.
"У нас будет специальный проект к 45-летию создания группы ABBA. Концерт 22 октября в Государственном Кремлевском дворце мы подготовили с замечательными шведскими исполнителями. В Москву впервые приезжает Шарлотта Перелли - победительница "Евровидения-1999", - отметила Шиладжян.
Худрук оркестра призвала не сравнивать выступление с оригинальным исполнением легендарной группы. "Не надо сравнивать, просто слушайте и наслаждайтесь, не забывайте те великие произведения, на которых мы выросли. Это же ведь своеобразная классика поп-музыки", - подчеркнула она.
Концерт откроет песня "Waterloo", которая принесла группе победу на "Евровидении" в 1974 году. В программу первого отделения войдут главные хиты коллектива. Второе отделение будет посвящено самым известным композициям британской рок- группы Queen и Фредди Меркьюри.
По словам главного дирижера оркестра Дмитрия Юровского, выступления в неклассических жанрах уже традиционно отличают "Русскую филармонию" от других коллективов. "Это то, чем действительно силен наш оркестр, - с одинаковой отдачей, с одинаковым профессионализмом относимся как к классике, так и к несколько развлекательному жанру, стараясь опять же делать его несколько более серьезным", - заметил музыкант.
ABBA - шведский квартет, существовавший в 1972-1982 годах. Название коллектива состоит из первых букв имен участников: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Группа стала одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из созданных в Скандинавии. Записи ABBA по всему миру проданы тиражом более 350 млн экземпляров.
Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" учрежден в 2000 году правительством столицы. За годы своего существования коллектив дал более 2 тыс. концертов классической музыки в Московском международном Доме музыки, Кремлевском дворце, Большом зале Московской консерватории, Концертном зале им. Чайковского и "Крокус Сити Холл".