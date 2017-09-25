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Российский мультсериал "Три кота" покажут в 143 странах

Культура
25 сентября, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Более 100 млн зрителей увидят 52 пятиминутных эпизода сериала на канале Nick Jr.

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Анимационный сериал "Три кота", рассказывающий о приключениях трех маленьких котят, будет транслироваться в 143 странах уже с сентября 2017 года, говорится в пресс-релизе компании "СТС Медиа".

"Анимационный сериал "Три кота", принадлежащий "СТС Медиа", продан компании Viacom для трансляции на канале Nick Jr. в 143 странах, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Португалию, Грецию, страны Скандинавии, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, а также Индию, Австралию и Южную Корею", - говорится в сообщении. Права также распространяются на Россию и страны СНГ, добавили в организации.

Показ начнется уже в сентябре 2017 года. Более 100 млн зрителей увидят на канале Nick Jr. 52 эпизода (первый сезон) сериала "Три кота" продолжительностью пять минут каждый. В английской версии сериал получил название Kid-e-Сats.

К работе над адаптацией сериала на английский язык в качестве исполнительного продюсера был привлечен Найджел Пикард, который в течение ряда лет руководил детским вещанием в ведущих британских вещательных холдингах BBC и ITV. Редактор сценария - Cери Барнс, известная по работе над такими проектами как Casper’s Scare School (один из спин-оффов франшизы про "дружелюбное привидение"), Floogals, Postman Pat, Guess with Jess.

Продюсером и производителем анимационного сериала "Три кота" является студия Metrafilms. Авторы сериала - творческий дуэт режиссера Дмитрия Высоцкого и художника-постановщика Андрея Сикорского.

"Три кота" - это мультсериал о повседневной жизни, отношениях и приключениях трех маленьких любознательных котят: Коржика, Карамельки и Компота (в международной версии - Cookie, Сandy и Pudding). В их большой семье жизнь никогда не стоит на месте: вместе они учатся выражать свои эмоции, поддерживать друг друга и находить выход из любой, даже непростой, на первый взгляд, ситуации при помощи своей фантазии и родительского совета. Мультсериал был создан специально для детей дошкольного возраста (3 - 6 лет). В настоящий момент выпущено два сезона, в каждом из которых 52 пятиминутных серии. Сериал транслируется на каналах СТС и "Карусель".

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