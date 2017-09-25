Оркестр "Русская филармония" готовит выступление с двойником Майкла Джексона

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" готовит совместный проект с официальным двойником американского певца Майкла Джексона. Концерт в Государственном Кремлевском дворце запланирован на 25 марта 2018 года, сообщила директор и художественный руководитель оркестра Гаянэ Шиладжян.

"25 марта официальный двойник Майкла Джексона господин Нави приедет со специальной программой, со своей группой, со своим балетом. Это будет совместный проект "Русской филармонии" и Нави", - сказала Шиладжян.

По ее словам, стороны находятся "в стадии переговоров, подписания контракта".

Также в новом концертном сезоне, который коллектив откроет 7 октября в Московском международном Доме музыке, оркестр обещает исполнить шедевры русской, венской и американской симфонической классики, традиционные для "Русской филармонии" кавер-программы групп Queen и ABBA. Оркестр примет участие в кинопоказах с живым исполнением саундтреков к фильмам "Чужие" и "Вестсайдская история". В планах и совместные работы со звездами классического кроссовера Сарой Брайтман и Кэтрин Дженкинс, а также с отечественными актерами Дмитрием Дюжевым и Максимом Авериным.

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" учрежден в 2000 году правительством столицы. За годы своего существования коллектив дал более 2 тыс. концертов классической музыки в Московском международном Доме музыки, Кремлевском дворце, Большом зале Московской консерватории, Концертном зале им. Чайковского и "Крокус Сити Холл".

Майкл Джексон (1958-2009) - американский певец, автор песен, продюсер и танцор. В мире продано более 1 млрд копий его записей. Лауреат 13 состязательных премий "Грэмми", а также почетной премии "Грэмми" музыканту-легенде (1993) и за жизненные достижения (2010, посмертно).