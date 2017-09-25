"Инклюзивный фестиваль" в ГМИИ им. А.С.Пушкина. Видеотрансляция

Трансляция предоставлена ГМИИ им. А.С. Пушкина

25 сентября в ГМИИ им. А.С. Пушкина начался "Инклюзивный фестиваль". Он объединяет мероприятия, предназначенные для посетителей с особыми потребностями, музейных профессионалов и всех желающих.

По словам организаторов, целью фестиваля является преодоление физических и коммуникативных барьеров, а также обмен ощущениями, знаниями и впечатлениями, связанными с визитом в музей у разных категорий посетителей.

Главным событием первого дня фестиваля стал спектакль "Гамлет" на жестовом языке театра неслышащих актеров "Недослов". Показ идет в Итальянском дворике главного здания музея.

В программу фестиваля также вошли кинопоказы и концерты, пластические мастер-классы с незрячими актерами, лекции и занятия искусствоведов и педагогов музея. В рамках фестиваля также состоится научно-практическая конференция, посвященная проблеме формирования доступной среды в музейном пространстве.

Фестиваль продлится до 1 октября. Для бесплатного посещения занятий, спектаклей и концертов необходима онлайн-регистрация.