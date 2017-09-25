Состояние здоровья Виктора Мережко улучшилось

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Состояние режиссера Виктора Мережко, госпитализированного 22 сентября, существенно улучшилось. Об этом ТАСС сообщил в понедельник заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.

"Виктор Иванович мне позвонил, сказал, что идет на поправку, - сказал Лаврентьев. - Он поблагодарил всех за поддержку".

Собеседник агентства отметил, что режиссер просил прессу "не докучать ни больнице, ни ему и позволить спокойно восстанавливать свое здоровье".

Ранее Мережко, по данным источника ТАСС, был доставлен в Боткинскую больницу. Врачи оценивали его состояние как средней тяжести.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года. По его сценариям снято более 50 фильмов и сериалов, он также является автором более 15 пьес. Кроме того, Мережко снял целый ряд картин и сериалов, в числе которых "Красная комната", "Сонька Золотая Ручка" и другие.

Мережко - член правления Союза кинематографистов России, член Союза писателей России. Вместе с Юлием Гусманом основал Российскую академию кинематографических искусств "Ника", был ее первым президентом (ныне - член президиума и почетный член Совета академии). Также является одним из организаторов кинофестиваля стран СНГ и Балтии "Киношок".